Autoverkäufe in der EU steigen weiter: Elektroautos auf dem Vormarsch

Der Europäische Verband der Automobilhersteller (ACEA) hat die August-Zulassungszahlen aus der EU veröffentlicht. Elektroautos sind demnach weiter auf dem Vormarsch.

Der EU-Automobilmarkt ist im August 2023 um 21 % auf 787.626 zugelassene Einheiten gewachsen und verzeichnete damit den dreizehnten Monat in Folge ein Wachstum. Obwohl der August in der Regel ein schwächerer Monat für Autoverkäufe ist, deuten die zweistelligen Zuwächse darauf hin, dass sich der EU-Markt von den Komponentenengpässen des vergangenen Jahres erholt.

Zweistellige prozentuale Zuwächse wurden in den meisten Märkten verzeichnet, einschließlich der drei größten: Deutschland (+37,3 %), Frankreich (+24,3 %) und Italien (+11,9 %).

Von Januar bis August 2023 stiegen die Neuzulassungen in der EU deutlich an (+17,9 %) und beliefen sich auf 7,1 Millionen Einheiten. Trotz dieser Verbesserung in diesem Jahr liegt der Markt immer noch unter dem Niveau vor der COVID-Pandemie, als im Jahr 2019 9 Millionen Einheiten verkauft wurden.

Die meisten Märkte verzeichneten in den ersten acht Monaten des Jahres ein zweistelliges prozentuales Wachstum, darunter die vier größten: Spanien (+20,5 %), Italien (+20,2 %), Frankreich (+16,6 %) und Deutschland (+16,5 %).

Neuzulassungen nach Antriebsart

Im August überschritt der Marktanteil batterieelektrischer Fahrzeuge erstmals die 20%-Marke (gegenüber 11,6 % im August des Vorjahres) und überholte damit zum zweiten Mal in diesem Jahr den Diesel als drittwichtigste Antriebsart bei Neuwagenkäufern.

Hybridelektroautos blieben mit einem Marktanteil von 24 % die zweithäufigste Wahl der Käufer. Benziner sind zwar immer noch die beliebteste Wahl, ihr Marktanteil ging jedoch von 38,7 Prozent im August des Vorjahres auf 32,7 Prozent zurück.

Zahlen zu Elektroautos

Im August 2023 stiegen die Neuzulassungen von batteriebetriebenen Elektroautos in der EU um 118,1 % auf 165.165 Einheiten, was einem Marktanteil von 21 % entspricht. Mit Ausnahme von Malta (-22,6 %) verzeichneten alle EU-Märkte ein zwei- oder dreistelliges Wachstum, wobei Deutschland, der volumenmäßig größte Markt, ein bemerkenswertes Wachstum von 170,7 % verzeichnete.

Belgien verzeichnete mit 224,5 % das höchste Wachstum. Insgesamt stiegen die Verkäufe von batterieelektrischen Fahrzeugen um 62,7 %, wobei von Januar bis August fast 1 Million Einheiten zugelassen wurden.

Im August stiegen die Neuzulassungen von Hybridelektroautos in der EU um 29 %, hauptsächlich aufgrund des robusten Wachstums in drei der vier größten Märkte: Deutschland (+59 %), Frankreich (+38,7 %) und Spanien (+21,5 %), während Italien einen leichten Rückgang verzeichnete (-2,3 %). Dies führte zu einem kumulierten Anstieg von 28,6 % auf fast 1,8 Millionen Einheiten zwischen Januar und August, was einem Viertel des Marktes entspricht.

Im vergangenen Monat stiegen die Neuzulassungen von Plug-in-Hybridfahrzeugen in der EU um 5,5 Prozent auf insgesamt 58.557 Einheiten. Das starke Wachstum in wichtigen Märkten wie den Niederlanden (+44,7 %), Frankreich (+40,5 %) und Schweden (+24,9 %) konnte den Rückgang in Deutschland (-41,1 %), dem größten Markt für diese Antriebsart, ausgleichen. Trotz dieses Wachstums sank der Marktanteil der Plug-in-Hybride von 8,5 % im August dieses Jahres auf 7,4 %.

Zahlen zu Benzin- und Diesel-Pkw

Der Benzinermarkt in der EU wuchs im August leicht um 2,1 %, obwohl der Marktanteil im Vergleich zum August des Vorjahres von 38,7 % auf 32,7 % zurückging. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch eine solide Leistung in Italien (+25,3 %) und Frankreich (+21,5 %) getragen, während die meisten anderen Märkte rückläufig waren.

Der Markt für Diesel-Pkw in der EU hingegen ist im August weiter zurückgegangen (-6 %), trotz des Wachstums in Deutschland (+9,2 %) und auf den mittel- und osteuropäischen Märkten, insbesondere in der Slowakei (+22,6 %) und Rumänien (+19,4 %). Der Marktanteil der Dieselfahrzeuge liegt nun bei 12,5 % gegenüber 16,1 % im August des Vorjahres.

