Volkswagen dementiert Ende des VW ID.3 in der Gläsernen Manufaktur

Letztes Wochenende legte eine gute Quelle vor und behauptete, dass Volkswagen die Produktion des VW ID.3 in der Gläsernen Manufaktur einstellen wird. Es folgte eine zweite Quelle und so machte das Thema dann Anfang der Woche die Runde.

Es wurde relativ zügig behauptet, dass das so nicht ganz stimmt und mittlerweile geht man auch in die Offensive. Die Gläserne Manufaktur selbst hat sich bei X zu diesem Thema geäußert und verraten, dass der VW ID.3 weiter produziert wird.

Großes Medieninteresse nach der Betriebsversammlung: Die Produktion des #VWID3 in #GläserneManufaktur #Dresden läuft weiter, es sind keine kurzfristigen Anpassungen geplant. Klares Ziel: Ergebnisoffen ein nachhaltiges & zukunftssicheres Standortkonzept entwickeln. pic.twitter.com/gsBxO6hnvo — Gläserne Manufaktur (@vwmanufaktur_de) September 22, 2023

Volkswagen sucht ein neues Konzept

Allerdings verfolgt man auch ein „klares Ziel“, denn es soll ein „nachhaltiges & zukunftssicheres Standortkonzept“ für diesen Standort entwickelt werden. Was auch immer das bedeutet. Es klingt aber so, als ob sich wirklich etwas ändert.

In Dresden wird der VW ID.3 seit Anfang 2021 produziert, es ist mit bisher 10.874 Einheiten aber auch kein entscheidender Standort für das Elektroauto. Vor allem, da von einer sinkenden Nachfrage und einer gesenkten Produktion des VW ID.3 an einem anderen Standort die Rede ist. VW in Dresden besitzt 340 Vollbeschäftigte.

Schauen wir mal. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass die zwei Quellen komplett falsch lagen, denn wir kennen das „zukunftssichere Standortkonzept“ noch nicht. Der VW ID.3 wird aber, und das ist Volkswagen wichtig, vorerst weiter produziert.

