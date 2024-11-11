Avatar 3: Neuer Film zeigt dunkle Seite der Na’vi

Unterhaltung

Avatar 3 Fire And Ash Header

Avatar 3 hat ein Datum, der Film kommt am 19. Dezember 2025 in die Kinos und trägt bekanntlich den Titel „Fire and Ash“. Im Rahmen der D23 Brasil hat Disney am Wochenende neue Konzeptbilder veröffentlicht, die uns eine Preview präsentieren.

Laut James Cameron leben wir gerade in einer Welt mit „viel Ärger und Wut“ und der dritte Teil der Reihe wird das widerspiegeln. Nicht alle Völker von Pandora sind freundlich gestimmt und Avatar 3 wird uns bald die dunkle Seite der Na’vi zeigen.

Avatar 3 Fire And Ash Luft

Nach dem Volk der Wälder und des Wassers werden wir in Avatar: Fire and Ash die Nomaden der Lüfte kennenlernen, wobei nicht klar ist, ob sie die dunkle Seite der Welt darstellen oder wirklich „böse“ sind. Das werden wir dann erst 2025 erfahren.

Avatar 3 ist übrigens nicht der Abschluss der Geschichte, die James Cameron nach vielen Jahren mit Avatar 2 neu entfachte, wir werden noch Avatar 4 und Avatar 5 im Kino sehen. Und mittlerweile spricht er auch ganz offen über Avatar 6 und Avatar 7.

