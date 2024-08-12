Unterhaltung

Die dunkle Seite der Na’vi: Avatar 3 heißt „Fire and Ash“ und kommt 2025

Disney hat bekannt gegeben, dass Avatar 3 am 19. Dezember 2025 in die Kinos kommt und im Rahmen der D23 gab es am Wochenende auch einen Titel. Der dritte Teil der Reihe hört auf „Avatar: Fire and Ash“ und ein erstes Logo gibt es auch:

Avatar 3 Fire Ash Logo

Weitere Details wurden nicht genannt, aber wir haben schon vor über einem Jahr erfahren, dass Avatar 3 deutlich dunkler werden soll. Und dieser Titel deutet eine düstere Welt, die voller Feuer und Asche ist, an. Avatar 3 ist übrigens schon eine Weile abgedreht, er befindet sich in der Post-Produktion, es geht bereits weiter.

Avatar: Sehr viele Filme in Planung

Avatar 4 steht in diesem Jahr auf dem Plan bei der Produktion und soll 2029 in die Kinos kommen und Avatar 5 ist ebenfalls beschlossen und soll dann bis 2031 in die Kinos kommen. Und es wäre gut möglich, dass es das noch nicht war, denn Avatar 6 und Avatar 7 wären für das nächste Jahrzehnt ebenfalls eine Option als Film.

Ich bin mal gespannt, wie sich das Franchise entwickelt. Avatar war damals wirklich toll im Kino und Avatar 2 hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich habe gemerkt, dass es das dann mit der Begeisterung für die Technik war, denn die Story ist zu dünn.

Falls Avatar eine langfristig erfolgreiche Reihe sein möchte, dann muss da etwas mehr passieren, aber vielleicht legt Avatar 3 genau diesen Grundstein für so eine Zukunft. Disney wird es jedenfalls so lange ausreizen, wie es lukrativ funktioniert.

  1. Kavka 🏅
    sagt am

    Ich setze 50 Euro, dass es keinen Avatar 6 geben wird. Geht jemand mit? Der zweite Teil war schon so dermaßen schlecht, dass er in die Top 3 der Filme gekommen ist, die ich jemals sehen musste. Einfach noch mal genau die gleiche (eh schon dünne) Geschichte…

    Antworten
  2. Jonas 🏅
    sagt am

    Die Cashcow macht Muuuh

    Antworten
    1. faceofingo 🌀
      sagt am zu Jonas ⇡

      Buuuh

      Antworten

