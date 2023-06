Avatar: The Way of Water ist ab sofort bei Disney+ verfügbar

Mittwoch ist Release-Tag bei Disney+ und ab heute steht mit Avatar: The Way of Water einer der größten Kinoblockbuster der letzten Jahre zur Verfügung. Es hat ein bisschen länger als üblich gedauert, denn Disney hat das Kino nicht nur voll ausgenutzt, man hat den Film danach auch eine Weile zum Kauf angeboten.

Disney+ steht nicht mehr so sehr im Fokus wie früher, aber es bleibt eine gute Anlaufstelle, wenn man ein bisschen warten kann. Ihr benötigt natürlich ein Abo für 8,99 Euro im Monat, um den zweiten Avatar-Film bei Disney+ schauen zu können.

Kann man machen, war im Kino und im IMAX-Format durchaus unterhaltsam, aber ist jetzt natürlich auch kein Meisterwerk bei der Story – wie der erste Film auch. Wer den mochte, der dürfte sicher auch Avatar: The Way of Water mögen. Ich bin dann mal gespannt, wie es weitergeht, wenn die Filme auch mal etwas dunkler werden.

Miles Morales und mehr: Sony hat sehr große Pläne für Spider-Man Am Wochenende lief Spider-Man: Across the Spider-Verse im Kino an und passend dazu haben die Produzenten gegenüber Variety verraten, dass wir in Zukunft noch viel mehr sehen werden und das […]5. Juni 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->