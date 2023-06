Miles Morales und mehr: Sony hat sehr große Pläne für Spider-Man

Am Wochenende lief Spider-Man: Across the Spider-Verse im Kino an und passend dazu haben die Produzenten gegenüber Variety verraten, dass wir in Zukunft noch viel mehr sehen werden und das Universum rund um Spider-Man stark wächst.

Wir werden „alles sehen“, es wird „alles passieren“, so Amy Pascal auf die Frage, ob denn auch Miles Morales, den man aus den PlayStation-Spielen kennt, ins Kino wandert. Und Spider-Woman? Ja, und das womöglich noch „früher als wir denken“.

Spider-Man: Mit oder ohne Marvel Studios?

Aktuell ist aber zunächst mal Spider-Man 4 mit Tom Holland in Arbeit, dann folgt noch die Fortsetzung „Beyond the Spider-Verse“ und dann geht es mit weiteren Projekten rund um Spider-Man weiter. Es ist aber sehr viel mit der Spinne geplant.

Ich bin mal gespannt, wie viel Sony mit Marvel und dem Marvel Cinematic Universe verknüpfen wird. Spider-Man 4 wird wieder ein Teil davon sein, aber auch Miles Morales? Immerhin müssten sich Sony und Disney die Einnahmen dafür teilen.

Spider-Man funktioniert bei Sony auch ohne die Marvel Studios ganz gut, aber mit ist das ein Erfolgsgarant, das ist also sicher keine leichte Entscheidung. Und am Ende hängt auch alles zusammen, denn erfolgreiche Filme kurbeln sicher auch den Umsatz der Spiele für die PlayStation an, vor allem, wenn sie noch verknüpft sind.

