AvD startet Fahrrad-Pannenhilfe

Zum 1. Januar 2024 führt der Automobilclub von Deutschland (AvD) Änderungen bei seinen Mitgliedschaften HELP, HELP PLUS und HELP PLUS Familie ein.

Eine zentrale Neuerung ist die Erweiterung des versicherten Fahrzeugumfangs um motorisierte Krankenfahrstühle, Krafträder bis 50 ccm, Mietwagen und Lkw bis 3,5 t. Außerdem bietet der Club dann mehrmals im Jahr Pannenhilfe für Fahrräder, einschließlich Pedelecs und E-Bikes, an.

Neu ist auch die Übernahme von Wildschäden bis zu 300 € pro Schadensfall in allen Mitgliedschaften, sofern diese nicht vollständig von der Kfz-Versicherung übernommen werden. Auch das Rückholalter für Kinder wird angehoben: Kinder sind dann bis zum 23. Lebensjahr in HELP PLUS Familie mitversichert, auch wenn sie nicht mehr im gemeinsamen Haushalt leben. Außerdem wird in diesem Tarif der Umkreis der Wunschwerkstatt von 30 km auf 50 km erweitert.

Die neuen Regelungen treten zum 01.01.2024 in Kraft und Interessenten können sich ab dem 02.01.2024 auf der AvD-Website über die aktuellen Tarife informieren und Mitgliedschaften abschließen.

