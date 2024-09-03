AVM: FRITZ! Repeater 2400 W7 und 1200 W7 vorgestellt

WLAN mit hoher Reichweite ist ein IFA-Schwerpunkt von AVM. Mit dem FRITZ! Repeater 2400 W7 und dem FRITZ! Repeater 1200 W7 stellt das Berliner Unternehmen erstmals neue WLAN-Mesh-Repeater vor, die Wi-Fi 7 unterstützen. Informationen zum Marktstart und eine offizielle Preisempfehlung haben wir noch nicht. Aber immerhin eine Liste der Eckdaten der neuen Geräte.

FRITZ!Repeater 2400 W7

Dualband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite

WLAN Mesh, 4×4 auf 5 GHz und 2×2 auf 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1x 2,5 GBit/s-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

WPA3-Verschlüsselung

Übernimmt WLAN-Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Repeater 1200 W7