AVM FRITZ!Box 5690 Pro erhält Systemupdate
Das Update auf FRITZ!OS 7.62 für die FRITZ!Box 5690 Pro bringt einige Verbesserungen hinsichtlich Interoperabilität und Stabilität.
Mit der neuen Version wurden Details der Benutzeroberfläche überarbeitet und Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Geräte aktualisiert. AVM empfiehlt, das Update auf allen Geräten durchzuführen, um von den verbesserten Sicherheitsfunktionen zu profitieren.
Im Bereich Internet wurde die Handhabung von VLAN-Markierungen bei Glasfaserverbindungen optimiert. Auch der Bereich WLAN erhielt Updates: Ein Fehler in der Anzeige der Zero-Wait-DFS-Funktion wurde behoben und die Integration des 6-GHz-WLANs in die Benutzeroberfläche verbessert.
Schließlich wurde auch die Systemstabilität insgesamt erhöht, um einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb der FRITZ!Box 5690 Pro zu gewährleisten.
Verbesserungen in FRITZ!OS 7.62
Internet:
- Verbesserung Umgang mit VLAN-Markierungen an Glasfaseranschlüssen optimiert
WLAN:
- Behoben Anzeige für Zero-Wait-DFS-Funktion auf der Seite „WLAN > Funkkanal > 5 GHz“ war bei laufender Untersuchung der Kanäle nicht korrekt
- Verbesserung Integration des 6-GHz-WLANs auf der Benutzeroberfläche verbessert
System:
- Verbesserung Systemstabilität angehoben
AVM FRITZ!Box 5690 Pro – die Eckdaten
- Leistungsstarker integrierter Glasfaser- und DSL-Router
- Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s
- Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar
- Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s
- Triband-Mesh, 4×4 auf 6 GHz, 5 GHz und 2,4 GHz / Wi-Fi 7, 6E, 6
- WLAN-Geschwindigkeit: 6 GHz: bis zu 11,53 GBit/s (Wi-Fi 7); 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s (Wi-Fi 6)
- 1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
- Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)
- Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung
- 1x USB 3.1 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker
- Preis: 369 Euro (UVP)
Hab das gute Stück seit knapp zwei Wochen und bin bislang sehr zufrieden. Läuft derzeit noch an DSL, da FTTH bei uns im Südwesten Berlins weiter auf sich warten lässt. Update gestern gemacht, keine Probleme.
Hi René,
hast du die jetzt selber, oder hast du noch deine 7530 im Einsatz?
Bin weiterhin mit der 7530 zufrieden und habe auch keinen Grund zum Wechseln. Würde, wenn dann aber auch auf ein kompaktes Modell gehen, da ich die Box im Technikschrank verstaut habe und das Mesh über Repeater realisiere.