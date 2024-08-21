AVM FRITZ!Box 5690 Pro erhält Systemupdate

Das Update auf FRITZ!OS 7.62 für die FRITZ!Box 5690 Pro bringt einige Verbesserungen hinsichtlich Interoperabilität und Stabilität.

Mit der neuen Version wurden Details der Benutzeroberfläche überarbeitet und Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Geräte aktualisiert. AVM empfiehlt, das Update auf allen Geräten durchzuführen, um von den verbesserten Sicherheitsfunktionen zu profitieren.

Im Bereich Internet wurde die Handhabung von VLAN-Markierungen bei Glasfaserverbindungen optimiert. Auch der Bereich WLAN erhielt Updates: Ein Fehler in der Anzeige der Zero-Wait-DFS-Funktion wurde behoben und die Integration des 6-GHz-WLANs in die Benutzeroberfläche verbessert.

Schließlich wurde auch die Systemstabilität insgesamt erhöht, um einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb der FRITZ!Box 5690 Pro zu gewährleisten.

Verbesserungen in FRITZ!OS 7.62

Internet:

Verbesserung Umgang mit VLAN-Markierungen an Glasfaseranschlüssen optimiert

WLAN:

Behoben Anzeige für Zero-Wait-DFS-Funktion auf der Seite „WLAN > Funkkanal > 5 GHz“ war bei laufender Untersuchung der Kanäle nicht korrekt

Verbesserung Integration des 6-GHz-WLANs auf der Benutzeroberfläche verbessert

System:

Verbesserung Systemstabilität angehoben

AVM FRITZ!Box 5690 Pro – die Eckdaten

Leistungsstarker integrierter Glasfaser- und DSL-Router

Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

Triband-Mesh, 4×4 auf 6 GHz, 5 GHz und 2,4 GHz / Wi-Fi 7, 6E, 6

WLAN-Geschwindigkeit: 6 GHz: bis zu 11,53 GBit/s (Wi-Fi 7); 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s (Wi-Fi 6)

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.1 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Preis: 369 Euro (UVP)

