Avowed: Xbox-Blockbuster kommt wohl später

Vor wenigen Wochen zeigte Microsoft auf einem Showcase, was bei der Xbox in diesem und im nächsten Jahr ansteht und da war auch der Blockbuster Avowed mit einem neuen Trailer zu sehen, der mittlerweile sogar 1,4 Millionen Aufrufe hat.

Das Spiel wurde erst im Juni erneut für 2024 bestätigt, aber es gab kein Datum, was wohl einen guten Grund hatte, denn 2024 war gar nicht so sicher. Und wie Tom Warren von The Verge in seinem Newsletter schreibt, wird es wohl eher 2025.

Microsoft möchte den Xbox-Blockbuster wohl auf „Anfang 2025“ verschieben, in der Gerüchteküche stand bisher November im Raum. Der Zustand des Spiels sei allerdings gut, die Verschiebung hat eher taktische Gründe für die Spiele-Roadmap.