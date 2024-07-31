Die Xbox hat ein sehr großes Nachfrage-Problem
Microsoft konnte den Umsatz der Gaming-Sparte um 44 Prozent steigern, aber das sind weiterhin verfälschte Zahlen, denn in diesem Jahr sorgt Activision Blizzard für die massive Steigerung. Ab 2025 werden wir dann wieder „normale“ Zahlen sehen.
Ohne die Übernahme blickt Microsoft auf einen Einbruch von 4 Prozent und auch die leichte Steigerung bei den Diensten und Spielen, die dank neuen Plattformen (wie Xbox-Spielen für die PS5) wächst, kann den Einbruch hier nicht ausgleichen.
Die Xbox befindet sich im sinkenden Flug
Und wie sieht es bei der Hardware aus? Schlecht, richtig schlecht. Der Umsatz ist um 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal eingebrochen. Seit Anfang 2023 blickt Microsoft auf eine sinkende Nachfrage nach der Xbox und es gab nur eine Ausnahme im vierten Quartal 2023. Da musste man aber massive Rabatte geben.
Und die Prognose für das aktuelle Quartal? Microsoft geht davon aus, dass die Nachfrage nach der Xbox weiter einbricht. Die neue Version der Xbox Series X ohne Laufwerk dürfte also noch nicht kommen, aber würde die überhaupt etwas ändern?
Microsoft hat den Fokus mittlerweile auf eine Zukunft ohne Hardware gelegt, und zwar betont, dass man an der Xbox selbst festhält, aber wenn dieser Trend anhält und der Umsatz pro Quartal weiterhin so stark einbricht, dann hat sich das vielleicht auch bald erledigt. Die Zukunft der Xbox-Hardware sieht derzeit schlecht aus.
Sehen wir überhaupt noch eine neue Xbox?
Schade, denn mit Activision Blizzard hätte Microsoft in meinen Augen die Chance gehabt, um Sony und der PlayStation so richtig gefährlich zu werden. Doch Satya Nadella und das Top-Management sehen eher das kurzfristige Geld der Sparte.
Ich bin gespannt, wie lange man das bei Microsoft mitmacht und ob eine neue Xbox wirklich noch grünes Licht für die Produktion bekommt. Angeblich soll sie für Ende 2026 geplant sein, aber wenn es 2025 bei der Xbox so weitergeht, dann gehe ich nicht davon aus, dass Satya Nadella eine weitere Generation genehmigen wird.
ich hoffe soo sehr das sich Xbox wieder erholt und die nächste Konsole rausbringen. ich war früher auf Playstation bin aber irgendwann auf die 360 durch Zufall gestoßen und hatte mir sofort gefallen, alleine der Controller ist top. seitdem bin ich xboxer. allein der GamePass ist das beste was es gibt. Schafe das der jetzt so teuer wird aber das währe mir egal, Hauptsache Xbox bleibt aufm Markt
Mittlerweile kann sich Microsoft eine klassische Xbox als next gen auch sparen. Kaufen doch immer weniger Leute. Maximal eine hybrid Konsole, das könnte gehen. Aber eine klassische Xbox ist tot.
typisches Xbox Bashing, ich glaube kein Wort !
oh ich hoffe sehr das noch eine neue Konsole der nächsten Generation kommt. Damit Sony nicht alleine ist. Ich lieb meine Xboxes :D
vielleicht kaufen einige auch nicht weil Microsoft dahinter steht? ich hätte Windows auch schon längst verlassen wenn ich dieses dämliche System nicht für meine Spiele benötigen würde..
Ich hätte da auch schon längst Linux. Aber wer programmiert nochmal die Spiele? Ist es Microsoft? Da machen sich die Spieleentwickler nur im gemachten Nest von Microsoft breit, da man die Projekte so schneller an den Spieler bekommt. Ich will damit nur sagen, dass der Schuldige hier, zumindest in der PC-Sparte, im Grunde nicht Microsoft ist.
Na ja, wenn Microsoft keine gescheiten Spiele liefert wundert das nicht. Sollte MS sich vom Konsolenmarkt verabscheiden, würde mich das auch nicht traurig stimmen.
Jo, dann gibts nur noch Sony und Nintendo, die jeweils in anderen Klassen spielen und die Preise und Nutzungsbedingungen ihrer Bubble nach belieben diktieren und technologisch herrscht dann auch Stillstand, weil man sich nicht mehr messen muss. Konkurrenz ist in jedem Markt wichtig, begreifen meist die Fanboys leider am wenigsten.
Welche Konkurrenz? Die haben wir doch schon seit Jahrzenten nicht mehr. Wir haben doch nur ein Duopol von MS und Sony, Nintendo sehe ich in einer anderen eigenen Liga als Monopolist. Wenn MS wegfällt haben wir halt nur noch Sony, ändert auch nichts mehr.