Die Xbox hat ein sehr großes Nachfrage-Problem

Microsoft konnte den Umsatz der Gaming-Sparte um 44 Prozent steigern, aber das sind weiterhin verfälschte Zahlen, denn in diesem Jahr sorgt Activision Blizzard für die massive Steigerung. Ab 2025 werden wir dann wieder „normale“ Zahlen sehen.

Ohne die Übernahme blickt Microsoft auf einen Einbruch von 4 Prozent und auch die leichte Steigerung bei den Diensten und Spielen, die dank neuen Plattformen (wie Xbox-Spielen für die PS5) wächst, kann den Einbruch hier nicht ausgleichen.

Die Xbox befindet sich im sinkenden Flug

Und wie sieht es bei der Hardware aus? Schlecht, richtig schlecht. Der Umsatz ist um 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal eingebrochen. Seit Anfang 2023 blickt Microsoft auf eine sinkende Nachfrage nach der Xbox und es gab nur eine Ausnahme im vierten Quartal 2023. Da musste man aber massive Rabatte geben.

Und die Prognose für das aktuelle Quartal? Microsoft geht davon aus, dass die Nachfrage nach der Xbox weiter einbricht. Die neue Version der Xbox Series X ohne Laufwerk dürfte also noch nicht kommen, aber würde die überhaupt etwas ändern?

Microsoft hat den Fokus mittlerweile auf eine Zukunft ohne Hardware gelegt, und zwar betont, dass man an der Xbox selbst festhält, aber wenn dieser Trend anhält und der Umsatz pro Quartal weiterhin so stark einbricht, dann hat sich das vielleicht auch bald erledigt. Die Zukunft der Xbox-Hardware sieht derzeit schlecht aus.

Sehen wir überhaupt noch eine neue Xbox?

Schade, denn mit Activision Blizzard hätte Microsoft in meinen Augen die Chance gehabt, um Sony und der PlayStation so richtig gefährlich zu werden. Doch Satya Nadella und das Top-Management sehen eher das kurzfristige Geld der Sparte.

Ich bin gespannt, wie lange man das bei Microsoft mitmacht und ob eine neue Xbox wirklich noch grünes Licht für die Produktion bekommt. Angeblich soll sie für Ende 2026 geplant sein, aber wenn es 2025 bei der Xbox so weitergeht, dann gehe ich nicht davon aus, dass Satya Nadella eine weitere Generation genehmigen wird.