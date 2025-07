BaFin warnt vor QR-Code-Phishing

Betrüger verwenden derzeit gefälschte QR-Codes, um persönliche Daten von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu stehlen.

Diese Methode des QR-Code-Phishings, auch „Quishing“ genannt, wird häufig in vermeintlich offiziellen Briefen verwendet, die von Banken zu stammen scheinen. Neben Briefen werden auch E-Mails, SMS und WhatsApp-Nachrichten genutzt, um die Opfer zu erreichen.

Die QR-Codes führen oft auf gefälschte Webseiten oder lösen den Download von Schadsoftware auf das Smartphone der Betroffenen aus. Um sich zu schützen, empfiehlt die Finanzaufsicht BaFin, QR-Codes nur dann zu scannen, wenn man sich sicher ist, wohin sie führen. Außerdem sollten Smartphones so eingestellt sein, dass Links vor dem Öffnen angezeigt werden.

Wer unsicher ist oder bereits in eine solche Falle getappt ist, kann sich direkt an die BaFin wenden. Dort gibt es eine kostenlose Hotline, die unter der Telefonnummer 0800 2 100 500 erreichbar ist. Darüber hinaus bietet die BaFin auf ihrer Internetseite weitere Informationen zum Thema Datendiebstahl und Quishing an.

