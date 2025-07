BAMBI 2024 erstmals live auf Prime Video

Prime Video überträgt die Verleihung des BAMBI 2024 am 7. November 2024 live. Die Veranstaltung, die in den Bavaria Filmstudios in München stattfindet, wird erstmals von einem Streaming-Dienst übertragen.

Nachdem der BAMBI 2023 mit einem großen Jubiläum seinen 75. Geburtstag gefeiert hat, ist Prime Video neuer Partner des Medienevents. Für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich ist der Stream ohne Zusatzkosten verfügbar und in der monatlichen Mitgliedschaft enthalten.

Ursprünglich als Filmpreis gegründet, zeichnet der BAMBI „visionäre Persönlichkeiten“ aus, die das Publikum bewegen. In seiner langen Geschichte hat sich der Preis zu einem crossmedialen Event entwickelt, das im Jahr 2023 fast 5 Milliarden „Publikumskontakte“ (keine Ahnung, was da genau gemessen wird) erreichte und große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien generierte.

Prime-Mitglieder sehen Prime Video über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart-TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick und online.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden. Neuerdings ärgerlicherweise mit Werbung.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->