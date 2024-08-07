Bank of Scotland enthüllt neue Festgeldzinsen

Die Bank of Scotland hat die Zinssätze für ihr Festgeldangebot angepasst. Die Änderungen betreffen drei bestimmte Laufzeiten. Darüber hinaus bietet die Bank allen Neu- und Bestandskunden einen unbefristeten Tagesgeldzinssatz von 2,5 % p. a. an.

Für kurzfristige Anlagen bietet die Bank verschiedene Zinssätze: Bei einer Laufzeit von 3 Monaten beträgt der Zinssatz 3,0 % p. a., für 6 Monate erhalten Anleger 3,3 % p. a. Die 9-monatige Laufzeit bringt jetzt einen Zinssatz von 3,2 % p. a. Für einjährige Anlagen wurde der Zinssatz auf 2,8 % p. a. gesenkt.

Auch für längere Anlagezeiträume wurden die Zinssätze gesenkt: Für zwei Jahre beträgt der Zinssatz nun 2,6 % p. a., für drei Jahre 2,5 % p. a. Das gilt unverändert für Anlagebeträge von mindestens 100 € bis maximal 500.000 €.

Um diese Angebote nutzen zu können, müssen Neukunden zunächst ein kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen, bevor sie ein Festgeldkonto im Online-Banking eröffnen können.

Das Konto bei der Bank of Scotland kann vollständig online per Video-Ident eröffnet werden, man benötigt nur ein gültiges Ausweisdokument.

Hinter der Bank of Scotland steckt die Lloyds Bank GmbH. Diese ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bei uns bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt.

