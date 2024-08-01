Bank of Scotland mit neuen Festgeldzinsen

Wie die Bank of Scotland verkündet hat, passt die Bank die Zinssätze des Festgeldangebots dreier Laufzeiten ab sofort an.

Die Bank of Scotland bietet darüber hinaus allen Neu- und Bestandskunden einen Tagesgeldzinssatz von 2,5 % p. a. an. Dabei handelt es sich nicht um eine befristete Bonusaktion. Für Kunden, die höhere Zinsen erzielen möchten, bietet die Bank seit einer Weile auch Festgeldanlagen an.

Für eine Laufzeit von 3 Monaten wird ein Zinssatz von 3,0 % p. a. angeboten und für eine Laufzeit von 6 Monaten gibt es 3,3 % p. a. Die 9-monatige Laufzeit bietet nun 3,2 % p. a. Bei einer Anlage von einem Jahr erhält man 3,0 % p. a. (neu, Senkung). Für eine zweijährige Anlage wird ein Zinssatz von 2,75 % p. a. (neu, Senkung) angeboten, und für eine neue dreijährige Anlage beträgt der Zinssatz jetzt 2,6 % p. a. (neu, Senkung).

Das gilt unverändert für Anlagebeträge von mindestens 100 € bis maximal 500.000 €. Zu bedenken gilt: Neukunden müssen erst einmal ein kostenfreies Tagesgeldkonto eröffnen, um dann aus dem Online-Banking heraus ein Festgeldkonto eröffnen zu können.

Das Konto bei der Bank of Scotland kann vollständig online per Video-Ident eröffnet werden, man benötigt nur ein gültiges Ausweisdokument.

Hinter der Bank of Scotland steckt die Lloyds Bank GmbH. Diese ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bei uns bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt.

