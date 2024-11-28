Bank of Scotland: Zinsanpassung für das Festgeld

Die Bank of Scotland hat erneut die Zinssätze für ihr Festgeldangebot angepasst. Die Änderungen betreffen alle Laufzeiten. Außerdem bietet die Bank allen Neu- und Bestandskunden einen unbefristeten Tagesgeldzinssatz von 2,5 % p. a. an.

Für kurzfristige Laufzeiten bietet sie folgende Zinsen an: 2,95 % p. a. für 3 Monate, angepasst wurden die 2,55 % p. a. für 6 Monate und 2,35 % p. a. für 9 Monate. Die Zinsen für längere Laufzeiten sind hingegen etwas niedriger, mit 2,2 % p. a. für ein Jahr und 2,15 % p. a. für zwei und drei Jahre. Das gilt unverändert für Anlagebeträge von mindestens 100 € bis maximal 500.000 €.

Wichtig: Um diese Angebote nutzen zu können, müssen Neukunden zunächst ein kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen, bevor sie ein Festgeldkonto im Online-Banking eröffnen können.

Das Konto bei der Bank of Scotland kann online per Video-Ident eröffnet werden, man benötigt nur ein gültiges Ausweisdokument.

Hinter der Bank of Scotland steckt die Lloyds Bank GmbH. Diese ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bei uns bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt.

