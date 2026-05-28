DHL: GoGreen Plus ersetzt Kompensation

Die Deutsche Post DHL ersetzt GoGreen durch GoGreen Plus und stellt ab 2026 komplett auf direkte Emissionsreduktion um.

DHL informiert Geschäftskunden über eine Umstellung im Post und Paketgeschäft ab 1. September 2026. Der Basis Service GoGreen wird zum 31. August 2026 eingestellt.

GoGreen Plus wird zum Standard im Paket und Briefbereich. Statt reiner CO2e (Kohlendioxidäquivalent) Kompensation erfolgt künftig eine direkte Reduktion im eigenen Netz entlang Transport, Zustellung und Gebäuden.

DHL stellt GoGreen Plus als neuen Standard im Brief und Paketgeschäft

Im Briefbereich wird GoGreen Plus bei Teilleistungssendungen und Dialogpost integriert. Ab dem 1. September 2026 ist GoGreen Plus automatisch bei allen nationalen und internationalen Privatkunden-Paketen für den deutschen Transportabschnitt enthalten.

DHL verweist zudem auf strengere EU Vorgaben ab 2026, die reine Kompensation in der Werbung einschränken und den Fokus auf nachvollziehbare Emissionsreduktion legen. Im Grunde vollzieht DHL hier also eine konsequente Anpassung an regulatorische Anforderungen.