Firmware und Updates

Apple iOS 27: So sieht das neue Siri aus

Autor-Bild
Von
Google News
|

Mark Gurman ist eine sehr zuverlässige Quelle, wenn es um Leaks rund um Apple geht und er hat uns viele Details zu iOS 27 geliefert. Jetzt geht er neue Wege, denn es gibt erstmals Bildmaterial, was er, basierend auf echten Bilder, erstellt hat.

Das hier sind also Mockups, die Bloomberg heute veröffentlicht hat, keine finalen Bilder von iOS 27, aber so soll das neue Siri aussehen. Fangen wir mal mit der App an, denn Siri bekommt eine Chatbot-App, wie wir sie von Gemini und Co. kennen.

Das ist nichts Besonderes, eine normale Chatbot-App eben. Man sieht aber schon im unteren Feld, wo man die Frage eingibt, dass es eine neue Animation und etwas andere Optik bei der Farbe gibt. Damit zeigt Apple, dass das ein Neuanfang ist.

Darüber hinaus wandert Siri auch, sofern auf eurem iPhone schon vorhanden, in die Dynamic Island, da gibt es ebenfalls eine neue Animation, die ihr, wie auch das Feld für die Sucheingabe, auf den folgenden zwei Screenshot-Mockups sehen könnt.

Es ist jetzt keine optische Revolition, aber ein neuer Anstrich, der den Start der Apple Intelligence vergessen machen soll (da gab es ja auch eine neue Aninmation für Siri, aber Siri war nicht neu). Wichtig ist aber, dass die Technik dahinter passt.

Instagram, WhatsApp und Facebook bekommen ein Plus-Abo

Bei WhatsApp ist es schon lange bekannt, denn da testet Meta das Plus-Abo seit einer Weile mit ausgewählten Nutzern, wir…

28. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und Updates / Apple iOS 27: So sieht das neue Siri aus
Weitere Neuigkeiten
DHL: GoGreen Plus ersetzt Kompensation
in Dienste
Temu Logo
EU verpasst Temu 200-Millionen-Strafe wegen illegaler Produkte
in Handel
Lg Oled Tv Header
LG dementiert Verkauf der TV-Sparte
in Unterhaltung
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
VW-Nutzer verlieren plötzlich wichtige Smart-Home-Funktionen
in Smart Home
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
NBA Finals, Star Trek und Mortal Kombat 2: Amazon Prime Video im Juni
in Unterhaltung
Genesis GV60 Magma: Das kostet der Hyundai Ioniq 5 N für den „Gentleman“
in Mobilität
Neuer Amazon Fire TV Stick startet mit sehr attraktivem Preis
in Unterhaltung
Netflix und waipu.tv jetzt zum halben Preis erhältlich – letzte Chance!
in Schnäppchen | Update
Call Of Duty Modern Warfare 3 Bild
Neues Call of Duty: Modern Warfare 4 kommt mit einer Überraschung
in Gaming
Das langsame „Ende“ der Elektroautos von Nio
in Mobilität