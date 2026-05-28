Apple iOS 27: So sieht das neue Siri aus

Mark Gurman ist eine sehr zuverlässige Quelle, wenn es um Leaks rund um Apple geht und er hat uns viele Details zu iOS 27 geliefert. Jetzt geht er neue Wege, denn es gibt erstmals Bildmaterial, was er, basierend auf echten Bilder, erstellt hat.

Das hier sind also Mockups, die Bloomberg heute veröffentlicht hat, keine finalen Bilder von iOS 27, aber so soll das neue Siri aussehen. Fangen wir mal mit der App an, denn Siri bekommt eine Chatbot-App, wie wir sie von Gemini und Co. kennen.

Das ist nichts Besonderes, eine normale Chatbot-App eben. Man sieht aber schon im unteren Feld, wo man die Frage eingibt, dass es eine neue Animation und etwas andere Optik bei der Farbe gibt. Damit zeigt Apple, dass das ein Neuanfang ist.

Darüber hinaus wandert Siri auch, sofern auf eurem iPhone schon vorhanden, in die Dynamic Island, da gibt es ebenfalls eine neue Animation, die ihr, wie auch das Feld für die Sucheingabe, auf den folgenden zwei Screenshot-Mockups sehen könnt.

Es ist jetzt keine optische Revolition, aber ein neuer Anstrich, der den Start der Apple Intelligence vergessen machen soll (da gab es ja auch eine neue Aninmation für Siri, aber Siri war nicht neu). Wichtig ist aber, dass die Technik dahinter passt.