Bargeld abheben leicht gemacht: ROSSMANN führt neuen Service ein

Spät, aber immerhin richtig: Bei ROSSMANN einkaufen und an der Kasse Bargeld abheben ist nun möglich – nicht nur mit girocard.

Dieser neuer Service ist ab sofort in über 2.000 ROSSMANN-Filialen verfügbar. Ab einem Einkaufswert von 10 Euro können sich die Kunden demnach mit ihrer Giro-, Visa- oder Mastercard Bargeld bis zu 200 Euro auszahlen lassen – gebührenfrei und kontounabhängig.

Bargeld an der ROSSMANN-Kasse mitnehmen

Der Vorgang an der Kasse dürfte bekannt sein: Der Kunde gibt während des Einkaufs den gewünschten Auszahlungsbetrag an, bezahlt mit seiner Giro-, Visa- oder Mastercard und erhält nach Eingabe seiner persönlichen Geheimzahl das Geld. Ob der Service in der jeweiligen Filiale verfügbar ist, wird laut ROSSMANN durch Werbemaßnahmen direkt vor Ort angezeigt.

Konkurrent dm bietet einen ähnlichen Service bereits seit geraumer Zeit an, wie ich schon vor zwei Jahren in einer Übersicht dargestellt habe.

-->