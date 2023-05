Bayern und Nordrhein-Westfalen entwickeln KI-Sprachmodell für die Justiz

In der Technologiebranche erfreuen sich Sprachmodelle wie ChatGPT großer Beliebtheit und verbreiten sich mit großer Geschwindigkeit in verschiedenen Bereichen. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt widmen sich nun die Länder Nordrhein-Westfalen und Bayern der Entwicklung und Erprobung eines speziell auf die Bedürfnisse der Justiz zugeschnittenen Sprachmodells.

Ziel des Projekts Künstliche Intelligenz (KI) in der Justiz ist es, die Modernisierung der Justiz voranzutreiben und die „digitale Souveränität Deutschlands“ zu wahren. Nordrhein-Westfalen und Bayern wollen sich aktiv an der Gestaltung eines „Generativen Sprachmodells der Justiz“ (GSJ) beteiligen und überlegen, wie es in Zukunft aussehen und wofür es eingesetzt werden könnte.

Universitäten unterstützten das Projekt

Wissenschaftlich wird das Projekt von renommierten Universitäten unterstützt. Die Universität zu Köln unter der Leitung von Prof. Dr. Barbara Dauner-Lieb, Inhaberin des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und Europäische Privatrechtsentwicklung, sowie die Technische Universität München unter der Leitung des Legal-Tech-Experten Prof. Dr. Matthias Grabmair sind maßgeblich an der Entwicklung des Projekts beteiligt.

Die Priorisierung des Generativen Sprachmodells der Justiz (GSJ) wurde auf dem 2. Digitalgipfel am 25. Mai 2023 beschlossen. Zur Finanzierung des Forschungsvorhabens werden Nordrhein-Westfalen und Bayern Mittel aus der Digitalisierungsinitiative Justiz beantragen.

Das Modell soll in mehreren Pilotprojekten erprobt werden, wobei die Ausgestaltung der Projekte an den Bedürfnissen der Nutzer orientiert und mit Methoden des Legal Design Thinking erfolgen soll. Langfristiges Ziel ist es, den Zugang zum Recht zu vereinfachen und die insbesondere durch Massenverfahren und neue Kriminalitätsphänomene stark belasteten Gerichte zu entlasten.

-->