Traders Place führt Instant Payment und neue Sparplanoptionen ein
Die Finanzplattform Traders Place beschleunigt Einzahlungen und erweitert Sparplanfunktionen ab dem 6. Mai deutlich.
Traders Place führt ab dem 6. Mai 2026 Instant Payment ein. Einzahlungen auf das Verrechnungskonto werden dadurch innerhalb weniger Sekunden gutgeschrieben und stehen sofort für Wertpapier- und Kryptohandel zur Verfügung.
Parallel erweitert das Unternehmen die Sparpläne. Kunden können dann flexibel zwischen verschiedenen Ausführungsintervallen wählen und ihre Anlagepläne stärker an individuelle Bedürfnisse anpassen.
Flexible Sparpläne bei Traders Place
Die Anpassungen betreffen sowohl Rhythmus als auch Ausführungstage der Sparpläne und sollen mehr Kontrolle über regelmäßige Investments ermöglichen.
Sparplan Optionen im Überblick
- Ausführung monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
- Ausführungstage 5., 10., 15., 22. und 28.
- Mehrfach-Sparen pro Monat je ISIN möglich
- Flexible Sparrhythmen bis hin zu wöchentlichen Intervallen
Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.
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