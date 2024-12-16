Bei Porsche herrscht eine „Panikstimmung“

Vor zwei Jahren sah es mit dem Börsengang von Porsche noch gut aus. Verbrenner liefen gut, der Taycan nahm nach einem schwierigen Start an Fahrt auf und holte fast den 911er ein und der elektrische Porsche Macan machte sich auch bereit.

Doch dann kam der Abstieg und die rosigen Zeiten sind bei Porsche vorbei. Der Absatz in China bricht ein, in diesem Jahr wohl um ca. 30 Prozent, der elektrische Macan kommt erst jetzt und damit zwei Jahre zu spät und das Hoch des Taycan ist vorbei. Und das nächste Elektroauto blickt laut Automobilwoche auf ein Problem.

Der elektrische Porsche 718, der den Verbrenner ab 2025 ersetzen sollte, bereitet wohl Probleme bei der Entwicklung. Porsche hat die bestehende Plattform mit dem Mittelmotor weiterentwickelt und dazu muss dann eben auch der Akku passen.

Doch die Kosten beim Partner Valmet Automotive explodieren und Porsche will sie wohl nur teilweise tragen. Falls es schlecht läuft, dann steht man Ende 2025 also ohne einen Macan und 718 als Verbrenner da. Der Macan muss als Elektroauto bei den Kunden einschlagen und die Lücke des 718 bei Porsche zeitweise ausgleichen.

Porsche ist jetzt voll im Krisenmodus

Falls das nicht gelingt, dann wird das Problem für Porsche noch viel größer. Doch es gibt im Konzern auch Zweifel an der Strategie, denn die Restwerte sind langsam ein großes Problem. Der Preisverfall beim Porsche Taycan ist gerade viel zu hoch.

Porsche ist eine Luxusmarke und da ist die „Wertstabilität des Produkts“ wichtig, so ein Manager von Porsche, der laut Quelle nicht genannt werden möchte. Die Marke befindet sich im Krisenmodus und es herrscht eine „Panikstimmung“. Bei Porsche jagt kurz vor Jahresende wohl eine Sondersitzung die nächste, es ist wirklich ernst.

Ein weiteres Problem ist, dass Oliver Blume nicht nur Porsche, sondern auch den ganzen Volkswagen-Konzern leiten muss und bei VW ist die Krise mittlerweile auch voll angekommen. Das Team von Porsche passt daher „eilig die Modellpolitik für die nächsten Jahre“ an und denkt jetzt aktiv über neue Verbrenner von Porsche nach.

Porsche-Flaggschiff doch als Verbrenner

Heißt? Statt einer kleinen Modellpflege für Autos wie den Cayenne und Panamera, könnte Porsche noch einmal „echte“ Nachfolger planen. Laut Automobilwoche gibt es bei Porsche derzeit „keine Denkverbote“, auch mit Blick auf das Flaggschiff.

2027 sollte eigentlich der Porsche K1 als neuer SUV über dem Cayenne starten und da die neue SSP-Plattform keine Verbrenner zulässt, wäre es dankbar, dass man bei Porsche die Plattform des Cayenne nimmt und den K1 als Verbrenner bringt.

Doch das alles kostet dann wieder viel Geld und Porsche stellt sich nebenbei auch gerade auf 250.000 statt 300.000 Autos pro Jahr ein. So ein Plan geht also nur auf, wenn Porsche den Gewinn trotz sinkender Zahlen irgendwie halten/steigern kann.

2025 wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr für Porsche. Wie kommt der neue Macan an? Kann man die Nachfrage nach dem Taycan irgendwie steigern, da hat das Facelift bisher nicht viel bewirkt? Schafft es der elektrische 718er doch noch? Und wie geht man das Problem in China an, das vielleicht größte Problem aktuell?