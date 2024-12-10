Mobilität

Volkswagen: Nächste Woche wird spannend bei VW

Autor-Bild
Von
|
Vw Golf R Volkswagen Header

Die Eskalation bei Volkswagen blieb gestern zum Glück aus, denn Konzern und IG Metall konnten „konstruktive Gespräche“ führen. Eine Einigung gab es nicht, aber das Thema ist noch auf dem Plan für 2024 und nächste Woche geht es weiter.

Am 16. und 17. Dezember sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden und das dürfte dann wirklich der letzte Termin vor dem neuen Jahr sein. VW betonte, dass es „Fortschritte in der Diskussion“ gab, das klingt doch zunächst gar nicht schlecht.

Es bedürfe zwar „zusätzlicher Maßnahmen“, womit vermutlich Werksschließungen in Deutschland gemeint sind, welche die IG Metall verhindern möchte, aber es sieht so aus, als ob sich die Seiten annähern konnten und man die Sache ausdiskutiert.

Grünes Licht gibt es allerdings noch nicht, denn beide Seiten betonten, dass man noch weit voneinander entfernt sei. Aber, es tut sich etwas und ich bin wirklich sehr gespannt, ob es eine Einigung geben wird. Die Forderungen sind weit auseinander.

