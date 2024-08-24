Besitz schlägt Sharing: Deutsche wollen ihr eigenes Auto nicht aufgeben

Die Mobilitätslandschaft in Deutschland befindet sich im Umbruch, doch trotz zunehmender Digitalisierung und innovativer Angebote wie dem abonnementbasierten Autoleasing bleibt der Besitz eines eigenen Fahrzeugs relevant.

Laut einer Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint bevorzugen 84 Prozent der Deutschen ein eigenes Fahrzeug, obwohl moderne Mobilitätslösungen wie Carsharing und Ride-Hailing durch Flexibilität und geringere Kosten durchaus eine Alternative darstellen. Diese Präferenz zieht sich durch alle Generationen, was darauf hindeutet, dass traditionelle Werte wie Eigentum tief in der deutschen Kultur verankert sind.

Abonnementbasiertes Leasing im Kommen

Die Studie beleuchtet auch, wie digitale Angebote das Mobilitätsverhalten beeinflussen könnten und welche Anpassungen die Branche vornehmen muss. Während das abonnementbasierte Leasing das Potenzial hat, das traditionelle Leasing bis 2030 abzulösen, hängt der Erfolg solcher Modelle stark von den bisherigen Erfahrungen der Nutzer ab.

Personen, die bereits ein Auto auf Abonnementbasis geleast haben, stehen dieser Option offener gegenüber und empfinden sie häufig sogar als kostengünstiger. Darüber hinaus zeigt die Studie, dass ältere Menschen trotz des demografischen Wandels neuen Mobilitätslösungen zurückhaltend gegenüberstehen.

Ein weiterer zentraler Punkt der Studie ist der Rückgang der individuellen Pkw-Nutzung in Deutschland trotz steigender Pkw-Zulassungen. Dies ist unter anderem auf den zunehmenden Einfluss der Digitalisierung und die Verbreitung von Telearbeit zurückzuführen, die die Notwendigkeit des täglichen Pendelns reduzieren. Dennoch bleibt das Auto für viele Deutsche, insbesondere in ländlichen Gebieten, unverzichtbar.