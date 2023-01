Bio-Strategie: ALDI startet Zusammenarbeit mit Naturland

Ab diesem Jahr kooperieren ALDI und Naturland. Die Partnerschaft ist ein Schritt bei der Weiterentwicklung des Bio-Sortiments des Discounters.

ALDI Nord und ALDI Süd werden zukünftig mit Naturland zusammenarbeiten und damit erstmals Bio-Verbandsware anbieten. Die ersten Artikel mit Naturland-Zertifizierung sollen im ersten Halbjahr 2023 in das ALDI-Sortiment aufgenommen werden. Anschließend wollen die Discounter den Anteil von Naturland-zertifizierten Artikeln sukzessive erhöhen.

Naturland ist der größte internationale Bio-Verband, mit mehr als 140.000 Bäuerinnen und Bauern in 60 Ländern der Erde. Allein in Deutschland und Österreich gehören rund 6.500 Bio-Betriebe dieser Gemeinschaft an.

ALDI startet vergleichsweise spät mit einer derartigen Kooperation. LIDL setzt beispielsweise bereits seit Jahren auf Bioland als Partner für Bio-Produkte. Auch Kaufland und EDEKA sind um den Ausbau ihrer Bio-Auswahl bemüht.

