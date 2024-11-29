Black Friday bei Simyo: 5G-Tarif für 5 Euro – ohne Anschlusspreis
Auch bei der Mobilfunkmarke Simyo läuft der Black Friday und heute wurden die 5G-Tarife nochmals verbessert, sodass sie mir einen Hinweis wert sind.
Simyo ist eine Marke der Telefónica Deutschland (o2), die über Blau Mobilfunk umgesetzt wird. Die Angebote waren bisher schon ganz gut, heute wurde allerdings auch der Anschlusspreis für die monatlich kündbar Variante gestrichen.
Somit kann man für knapp 5 Euro pro Monat („dauerhaft“) einen sehr soliden Smartphone-Tarif mit 15 GB Datenvolumen erhalten. Es gibt auch teurere Tarife mit mehr Datenvolumen, die Details liste ich euch nachfolgend auf.
Die Angebote sind laut Simyo nur kurze Zeit verfügbar.
simyo – XS Flex
- 15 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)
- Telefónica o2-Netz
- Telefon- & SMS-Flat
- VoLTE & WiFi-Call fähig
- Vertragslaufzeit: 1 Monat (1 Monat Kündigungsfrist)
- 4,99 €/Monat dauerhaft
- NEU kein 19,99 € Anschlusspreis
simyo – S Flex
- 20 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)
- Telefónica o2-Netz
- Telefon- & SMS-Flat
- VoLTE & WiFi-Call fähig
- Vertragslaufzeit: 1 Monat (1 Monat Kündigungsfrist)
- 6,99 €/Monat dauerhaft
- NEU kein 19,99 € Anschlusspreis
simyo – M Flex
- 40 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)
- Telefónica o2-Netz
- Telefon- & SMS-Flat
- VoLTE & WiFi-Call fähig
- Vertragslaufzeit: 1 Monat (1 Monat Kündigungsfrist)
- 7,99 €/Monat dauerhaft
- NEU kein 19,99 € Anschlusspreis
simyo – L Flex
- 50 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)
- Telefónica o2-Netz
- Telefon- & SMS-Flat
- VoLTE & WiFi-Call fähig
- Vertragslaufzeit: 1 Monat (1 Monat Kündigungsfrist)
- 9,99 €/Monat dauerhaft
- NEU kein 19,99 € Anschlusspreis
simyo – XL Flex
- 65 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)
- Telefónica o2-Netz
- Telefon- & SMS-Flat
- VoLTE & WiFi-Call fähig
- Vertragslaufzeit: 1 Monat (1 Monat Kündigungsfrist)
- 14,99 €/Monat dauerhaft
- NEU kein 19,99 € Anschlusspreis
Zumindest für die jeweilige Mindestvertragslaufzeit ist die jeweilige – reduzierte – Grundgebühr garantiert.
Bei Verträgen mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten gilt diese reduzierte Grundgebühr nur für genau diesen Zeitraum.
Zusätzlich nicht nur für die Grundgebühr, sondern auch für das Datenvolumen (!). Anschließend gilt:
„[…] Wir geben eine Preisgarantie für 24 Monate. Nach den 24 Monaten ändert sich die Grundgebühr und das Datenvolumen auf den Grundtarif zurück.“
– Antwort des Kundenservice von simyo, ob die reduzierte Grundgebühr auch nach Ende der Mindestvertragslaufzeit gilt.
Zur Information für eventuelle Interessenten.
Schade, keine eSim möglich.
Ohne eSim für mich leider auch nicht attraktiv.
Hinweis für alle(wie mich) , die von irgendwo mit Telefonica Background(bei mir Freenet) an den Tarifen interessiert – eine RNM ist dann NICHT möglich, leider! (Auskunft der Hotline)
komisch. Ich habe vor Jahren von Freenet auf o2 gewechselt und es ging ohne Probleme.
Ja, das ist neu – haben die mir auf Nachfrage erklärt, keine Ahnung, warum..
Also etwa von Drillisch nicht möglich? Sind ja auch im O2 Netz.
Auf der HP v Symio steht, Voraussetzung „Anbieter Wechsel für RNM notwendig“ war auch unsicher, was mit „Anbieter“ gemeint ist, deshalb Anruf. Wenn dir diw Nummer wichtig, würde ich vorher fragen.
Das hat nichts damit zu tun. Natürlich ist eine Rufnummernmitnahme von Drillisch möglich.
Das war auch nicht meine Aussage : ich hab nach RNM von Freenet zu Symio (beides O2) gefragt und die Auskunft erhalten, daß das nicht geht.
Und gebucht! Der Wegfall des Anschlusspreises war der ausschlaggebende Punkt. Danke für den Hinweis.