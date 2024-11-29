Tarife

Black Friday bei Simyo: 5G-Tarif für 5 Euro – ohne Anschlusspreis

Apple Iphone 15 Pro Front

Auch bei der Mobilfunkmarke Simyo läuft der Black Friday und heute wurden die 5G-Tarife nochmals verbessert, sodass sie mir einen Hinweis wert sind.

Simyo ist eine Marke der Telefónica Deutschland (o2), die über Blau Mobilfunk umgesetzt wird. Die Angebote waren bisher schon ganz gut, heute wurde allerdings auch der Anschlusspreis für die monatlich kündbar Variante gestrichen.

Somit kann man für knapp 5 Euro pro Monat („dauerhaft“) einen sehr soliden Smartphone-Tarif mit 15 GB Datenvolumen erhalten. Es gibt auch teurere Tarife mit mehr Datenvolumen, die Details liste ich euch nachfolgend auf.

Die Angebote sind laut Simyo nur kurze Zeit verfügbar.

simyo – XS Flex

  • 15 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)
  • Telefónica o2-Netz
  • Telefon- & SMS-Flat
  • VoLTE & WiFi-Call fähig
  • Vertragslaufzeit: 1 Monat (1 Monat Kündigungsfrist)
  • 4,99 €/Monat dauerhaft
  • NEU  kein 19,99 € Anschlusspreis

simyo – S Flex

  • 20 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)
  • Telefónica o2-Netz
  • Telefon- & SMS-Flat
  • VoLTE & WiFi-Call fähig
  • Vertragslaufzeit: 1 Monat (1 Monat Kündigungsfrist)
  • 6,99 €/Monat dauerhaft
  • NEU  kein 19,99 € Anschlusspreis

simyo – M Flex

  • 40 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)
  • Telefónica o2-Netz
  • Telefon- & SMS-Flat
  • VoLTE & WiFi-Call fähig
  • Vertragslaufzeit: 1 Monat (1 Monat Kündigungsfrist)
  • 7,99 €/Monat dauerhaft
  • NEU  kein 19,99 € Anschlusspreis

simyo – L Flex

  • 50 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)
  • Telefónica o2-Netz
  • Telefon- & SMS-Flat
  • VoLTE & WiFi-Call fähig
  • Vertragslaufzeit: 1 Monat (1 Monat Kündigungsfrist)
  • 9,99 €/Monat dauerhaft
  • NEU  kein 19,99 € Anschlusspreis

simyo – XL Flex

  • 65 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)
  • Telefónica o2-Netz
  • Telefon- & SMS-Flat
  • VoLTE & WiFi-Call fähig
  • Vertragslaufzeit: 1 Monat (1 Monat Kündigungsfrist)
  • 14,99 €/Monat dauerhaft
  • NEU  kein 19,99 € Anschlusspreis

Zu den Simyo-Tarifen →

  1. mobiflipuser 👋
    sagt am

    Zumindest für die jeweilige Mindestvertragslaufzeit ist die jeweilige – reduzierte – Grundgebühr garantiert.
    Bei Verträgen mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten gilt diese reduzierte Grundgebühr nur für genau diesen Zeitraum.
    Zusätzlich nicht nur für die Grundgebühr, sondern auch für das Datenvolumen (!). Anschließend gilt:

    „[…] Wir geben eine Preisgarantie für 24 Monate. Nach den 24 Monaten ändert sich die Grundgebühr und das Datenvolumen auf den Grundtarif zurück.“
    – Antwort des Kundenservice von simyo, ob die reduzierte Grundgebühr auch nach Ende der Mindestvertragslaufzeit gilt.

    Zur Information für eventuelle Interessenten.

    Antworten
  2. m1x 🏅
    sagt am

    Schade, keine eSim möglich.

    Antworten
    1. termel 🌟
      sagt am zu m1x ⇡

      Ohne eSim für mich leider auch nicht attraktiv.

      Antworten
  3. Timo ☀️
    sagt am

    Hinweis für alle(wie mich) , die von irgendwo mit Telefonica Background(bei mir Freenet) an den Tarifen interessiert – eine RNM ist dann NICHT möglich, leider! (Auskunft der Hotline)

    Antworten
    1. Rogh 🌀
      sagt am zu Timo ⇡

      komisch. Ich habe vor Jahren von Freenet auf o2 gewechselt und es ging ohne Probleme.

      Antworten
      1. Timo ☀️
        sagt am zu Rogh ⇡

        Ja, das ist neu – haben die mir auf Nachfrage erklärt, keine Ahnung, warum..

        Antworten
    2. Alfons 🌀
      sagt am zu Timo ⇡

      Also etwa von Drillisch nicht möglich? Sind ja auch im O2 Netz.

      Antworten
      1. Timo ☀️
        sagt am zu Alfons ⇡

        Auf der HP v Symio steht, Voraussetzung „Anbieter Wechsel für RNM notwendig“ war auch unsicher, was mit „Anbieter“ gemeint ist, deshalb Anruf. Wenn dir diw Nummer wichtig, würde ich vorher fragen.

        Antworten
      2. René Hesse 🔱
        sagt am zu Alfons ⇡

        Das hat nichts damit zu tun. Natürlich ist eine Rufnummernmitnahme von Drillisch möglich.

        Antworten
        1. Timo ☀️
          sagt am zu René Hesse ⇡

          Das war auch nicht meine Aussage : ich hab nach RNM von Freenet zu Symio (beides O2) gefragt und die Auskunft erhalten, daß das nicht geht.

          Antworten
  4. Mårtiň 🌀
    sagt am

    Und gebucht! Der Wegfall des Anschlusspreises war der ausschlaggebende Punkt. Danke für den Hinweis.

    Antworten

