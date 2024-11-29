Black Friday bei Simyo: 5G-Tarif für 5 Euro – ohne Anschlusspreis

Auch bei der Mobilfunkmarke Simyo läuft der Black Friday und heute wurden die 5G-Tarife nochmals verbessert, sodass sie mir einen Hinweis wert sind.

Simyo ist eine Marke der Telefónica Deutschland (o2), die über Blau Mobilfunk umgesetzt wird. Die Angebote waren bisher schon ganz gut, heute wurde allerdings auch der Anschlusspreis für die monatlich kündbar Variante gestrichen.

Somit kann man für knapp 5 Euro pro Monat („dauerhaft“) einen sehr soliden Smartphone-Tarif mit 15 GB Datenvolumen erhalten. Es gibt auch teurere Tarife mit mehr Datenvolumen, die Details liste ich euch nachfolgend auf.

Die Angebote sind laut Simyo nur kurze Zeit verfügbar.

simyo – XS Flex

15 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)

Telefónica o2-Netz

Telefon- & SMS-Flat

VoLTE & WiFi-Call fähig

Vertragslaufzeit: 1 Monat (1 Monat Kündigungsfrist)

4,99 €/Monat dauerhaft

NEU kein 19,99 € Anschlusspreis

simyo – S Flex

20 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)

Telefónica o2-Netz

Telefon- & SMS-Flat

VoLTE & WiFi-Call fähig

Vertragslaufzeit: 1 Monat (1 Monat Kündigungsfrist)

6,99 €/Monat dauerhaft

NEU kein 19,99 € Anschlusspreis

simyo – M Flex

40 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)

Telefónica o2-Netz

Telefon- & SMS-Flat

VoLTE & WiFi-Call fähig

Vertragslaufzeit: 1 Monat (1 Monat Kündigungsfrist)

7,99 €/Monat dauerhaft

NEU kein 19,99 € Anschlusspreis

simyo – L Flex

50 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)

Telefónica o2-Netz

Telefon- & SMS-Flat

VoLTE & WiFi-Call fähig

Vertragslaufzeit: 1 Monat (1 Monat Kündigungsfrist)

9,99 €/Monat dauerhaft

NEU kein 19,99 € Anschlusspreis

simyo – XL Flex

65 GB 5G Internet mit 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)

Telefónica o2-Netz

Telefon- & SMS-Flat

VoLTE & WiFi-Call fähig

Vertragslaufzeit: 1 Monat (1 Monat Kündigungsfrist)

14,99 €/Monat dauerhaft

NEU kein 19,99 € Anschlusspreis

Zu den Simyo-Tarifen →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.