Black Friday: Google Pixel und mehr mit „wirklich guten Angeboten“

Der Black Friday ist schon lange kein Tag mehr, es ist mittlerweile kaum noch eine Woche, bei vielen Unternehmen ist es mittlerweile eine Aktion, die einen Monat geht. Bei Google hat man schon heute den Black Friday im eigenen Shop gestartet.

Reduziert sind Pixel-Smartphones, wenn auch nicht die neuen, da gibt es andere Aktionen, die Google Pixel Watch 2, Fitness-Tracker von Fitbit, Nest-Kameras und vieles mehr. Schaut einfach auf dieser Seite von Google für weitere Details nach.

An dieser Stelle aber wie immer der Hinweis, dass sich ein Preisvergleich bei Seiten wie Idealo lohnt. Vor allem, wenn es Angebote des Herstellers sind, denn die wollen vor solchen Aktionen die UVP und haben daher nicht immer die besten Angebote.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.