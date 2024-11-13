Nur noch Prime Video: Amazon stellt Freevee ein
Amazon wird Freevee „in den nächsten Wochen“ auslaufen lassen, was Amazon heute ganz offiziell bestätigt hat. Dieser Schritt ergibt Sinn und hat sich schon seit Monaten angedeutet, Anfang des Jahres gab es hier sogar ein Gerücht dazu.
Freevee-Inhalte bei Amazon Prime Video
Die Inhalte von Freevee bleiben natürlich erhalten und wandern zu Amazon Prime Video, wo man sie weiterhin kostenlos mit Werbung schauen kann. Man benötigt also kein Prime-Abo, aber es ist unklar, was genau für Prime Video geplant ist.
Momentan gibt es zwei Optionen, einmal Prime Video mit Werbung im Abo von Prime und dann noch, gegen Aufpreis, ein Abo für Prime Video ohne Werbung. Es wäre denkbar, dass jetzt eine kostenlose Stufe mit ein paar Inhalten dazukommt.
Der Schritt ist in meinen Augen überfällig, denn Freevee ist überflüssig im Lineup von Amazon, da man jetzt bei Prime Video selbst Werbung anzeigt. Und es hat sich seit einigen Wochen angedeutet, 7 vs. Wild ist zum Beispiel jetzt bei Prime Video.
Drei Abo-Stufen für Amazon Prime Video
Amazon hat übrigens noch im Februar betont, dass Freevee eine Zukunft hat, aber das ist nur eines von vielen Beispielen, in denen man Dementi ignorieren kann, da das Gerücht zu früh für eine Bestätigung kommt. Freevee ist aber jetzt Geschichte.
Ich bin mal gespannt, wie Amazon das jetzt bei Prime Video realisiert. Die Quelle von Februar lag jedenfalls richtig und gab an, dass Amazon langfristig drei Abos bei Prime Video anbieten möchte. Kommendes Jahr könnte das dann so aussehen:
- Amazon Prime Video: Kostenlos mit Werbung
- Amazon Prime Video: Kostenpflichtig mit Werbung
- Amazon Prime Video: Kostenpflichtig ohne Werbung
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
in Vodafone
„überflüssig“ würde ich nicht zwingend sagen denn freevee war toll. Mit der wenigen Werbung die ich so hatte konnte es sogar gegen die Riesen der Stufe „Zahlen und trotzdem Werbung“ anstinken.
Grundsätzlich finde ich das Konzept auch okay, aber ich fand die Idee mit zwei Marken immer überflüssig. Amazon hat mit Prime Video eine stärkere Marke, wieso nicht darauf fokussieren und alle Inhalte unter einem Dach bündeln.
Fand es auch überflüssig. Als Prime Kunde, hatte man keinen Vorteil. Man hätte den Film zusätzlich kostenlos ohne Werbung in Prime anbieten sollen.
Ich verstehe den SInn hinter Stufe 1 (kostenlos mit Werbung) nicht. Klar, man will die Leute in ein Abo locken, aber ob das tatsächlich mit weniger attraktiven Inhalten oder mehr Werbung als in Stufe 2 geht, wage ich zu bezweifeln. Denn irgendwie muss ich ja Stufe 1 und 2 differenzieren, sonst habe ich eine Wanderung von kostenpflichtig zu kostenlos.
Mal schauen, ob Stufe 1 und 2 bleiben, ich kann mir gut vorstellen, dass man das langfristig vereint. Und dann ist die Idee, wie bei Spotify und Co., dass das kostenlose Angebot die Kunden lockt, die dann aber später zahlen.