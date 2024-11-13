Nur noch Prime Video: Amazon stellt Freevee ein

Amazon wird Freevee „in den nächsten Wochen“ auslaufen lassen, was Amazon heute ganz offiziell bestätigt hat. Dieser Schritt ergibt Sinn und hat sich schon seit Monaten angedeutet, Anfang des Jahres gab es hier sogar ein Gerücht dazu.

Freevee-Inhalte bei Amazon Prime Video

Die Inhalte von Freevee bleiben natürlich erhalten und wandern zu Amazon Prime Video, wo man sie weiterhin kostenlos mit Werbung schauen kann. Man benötigt also kein Prime-Abo, aber es ist unklar, was genau für Prime Video geplant ist.

Momentan gibt es zwei Optionen, einmal Prime Video mit Werbung im Abo von Prime und dann noch, gegen Aufpreis, ein Abo für Prime Video ohne Werbung. Es wäre denkbar, dass jetzt eine kostenlose Stufe mit ein paar Inhalten dazukommt.

Der Schritt ist in meinen Augen überfällig, denn Freevee ist überflüssig im Lineup von Amazon, da man jetzt bei Prime Video selbst Werbung anzeigt. Und es hat sich seit einigen Wochen angedeutet, 7 vs. Wild ist zum Beispiel jetzt bei Prime Video.

Drei Abo-Stufen für Amazon Prime Video

Amazon hat übrigens noch im Februar betont, dass Freevee eine Zukunft hat, aber das ist nur eines von vielen Beispielen, in denen man Dementi ignorieren kann, da das Gerücht zu früh für eine Bestätigung kommt. Freevee ist aber jetzt Geschichte.

Ich bin mal gespannt, wie Amazon das jetzt bei Prime Video realisiert. Die Quelle von Februar lag jedenfalls richtig und gab an, dass Amazon langfristig drei Abos bei Prime Video anbieten möchte. Kommendes Jahr könnte das dann so aussehen:

Amazon Prime Video: Kostenlos mit Werbung

Kostenlos mit Werbung Amazon Prime Video: Kostenpflichtig mit Werbung

Kostenpflichtig mit Werbung Amazon Prime Video: Kostenpflichtig ohne Werbung

