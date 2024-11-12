Black Panther 3 kommt: Denzel Washington bestätigt Marvel-Film
Denzel Washington hat heute Black Panther 3 offiziell bestätigt, der Schauspieler wird darin eine Rolle spielen, die Ryan Coogler gerade schreibt. Damit nimmt er Disney und den Marvel Studios die Ankündigung weg, vielleicht aber auch geplant.
Der Plan für das Marvel Cinematic Universe steht bereits für die nächsten Jahre, ein Black Panther 3 ist darin aber noch nicht vorgesehen. Aber wer weiß, vielleicht wird der Film noch finalisiert und später spontan dazwischengeschoben. Es gibt aber auch zwei Marvel-Filme ohne Titel für 2027, vielleicht dauert es auch noch eine Weile.
Black Panther kam damals 2018 in die Kinos und war der 18. Film innerhalb des MCU (Marvel Cinematic Universe), 2022 folgte dann Black Panther: Wakanda Forever nach dem Tod von Chadwick Boseman, es war der 30. MCU-Film der Reihe.
