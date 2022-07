Ein Blick auf Wear OS 3.5 mit One UI Watch 4.5 von Samsung

Samsung schickte One UI Watch 4.5 letzten Monat in die Beta, die allerdings nur wenige Nutzer mitmachen können. Daher könnte es einige freuen, dass Evan Blass jetzt einige Bilder veröffentlicht hat, die Screenshots von One UI Watch 4.5 zeigen.

Basis ist Wear OS 3.5, was in diesem Jahr vermutlich die Basis für alle neuen Uhren mit Wear OS ist. Wear OS 4 dürfte dann eher ein Thema für 2023 sein. Ich gehe mal davon aus, dass One UI Watch 4.5 mit der neuen Samsung Galaxy Watch kommt.

-->

Ich kann euch leider nicht sagen, was hier genau neu ist, denn es ist einige Monate her, dass ich die Samsung Galaxy Watch 4 im Test hatte. Und sie ging auch direkt wieder zu Samsung zurück, ich kann das also nicht mit den Bildern vergleichen.

Doch aktive Nutzer erkennen die feinen Unterschiede oft am besten, daher habe ich euch die Bilder einfach mal eingebunden. Den Changelog hatten wir ja schon online, diesen findet ihr aber bei Bedarf erneut am Ende von diesem Beitrag.

One UI Watch 4.5 / Wear OS 3.5 Bilder

One UI Watch 4.5 / Wear OS 3.5 Changelog

Watch Screen

New duo edge/box complication are added.

The watch screen has been upgraded.

Call, Contact

Dual SIM function & Ul are added.

Notification

Agif msg play is supported at message.

New unified composer: Launch with integrated keyboard, stt, and scramble functions, and draft function support.

Subtext field support: Display additional information such as gmail noti account name.

Single unicode emoticon zoom: Supports noti body enlargement function consisting of one emoticon.

Keyboard

Support Qwerty Layout, Continuous Input

Support seamless input of Keyboard/Handwriting/Voice Input.

Add date, alarm name, notification, etc. to alarm setting.

Das Xiaomi Band 7 Pro ist offiziell und kommt im Juli Kaum ist das Xiaomi Band 7 in Deutschland gestartet, da kündigt Xiaomi direkt das Xiaomi Band 7 Pro an. Es hat sich schon angedeutet, dass wir in diesem Jahr eine Pro-Version sehen werden, aber so genau weiß man das am…30. Juni 2022 JETZT LESEN →

-->