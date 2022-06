Das Xiaomi Band 7 Pro ist offiziell und kommt im Juli

Kaum ist das Xiaomi Band 7 in Deutschland gestartet, da kündigt Xiaomi direkt das Xiaomi Band 7 Pro an. Es hat sich schon angedeutet, dass wir in diesem Jahr eine Pro-Version sehen werden, aber so genau weiß man das am Ende eben nie.

Xiaomi Band 7 Pro kommt nächste Woche

Und wie erwartet ist ein Fitness-Tracker von Redmi die Basis für die Pro-Version, im Moment haben wir allerdings noch keinerlei Daten für euch. Die zwei Bilder in dieser Meldung stammen allerdings von Xiaomi selbst, das sind also offizielle Bilder.

-->

Die Ankündigung findet auf dem Event für die 12S-Reihe am 4. Juli statt. Diese kommt nicht nach Deutschland, beim Xiaomi Band 7 Pro wissen wir es noch nicht. Ich könnte es mir vorstellen, vermute aber, dass wir eine Weile warten müssen.

Mit dem eigentlichen Xiaomi Mi Band hat das hier nicht mehr viel zu tun, die Pro-Version geht in die Richtung einer Uhr. Kennt man auch von anderen Hersteller wie Huawei, die haben einige ihrer Fitness-Tracker in letzter Zeit ebenfalls angepasst.

Samsung Galaxy Watch 5 (Pro): Die Smartwatch wird teurer Samsung hat angeblich wieder ein Unpacked-Event für August geplant und wird dort neue Foldables und auch eine neue Smartwatch mit Wear OS vorstellen. Die Samsung Galaxy Watch 5 steht an, die jetzt von einer Pro-Version begleitet wird. Und weil wir…23. Juni 2022 JETZT LESEN →

-->