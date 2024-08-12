BMW fordert neue Privilegien für Elektroautos
BMW-Produktionsvorstand Milan Nedeljković hat angesichts der schleppenden Verkaufszahlen von Elektroautos in Deutschland Maßnahmen zur Steigerung der Nachfrage vorgeschlagen.
Ein zentraler Vorschlag ist die Einführung einer eigenen Autobahnspur für Elektroautos, um diese im Straßenverkehr deutlich zu bevorzugen. Durch Anreize wie eine privilegierte Zufahrt in die Innenstädte oder kostenloses Parken könnten mehr Autofahrer zum Umstieg auf Elektroautos bewegt werden.
Alternative zum Verbot von Verbrennungsmotoren
Ganz uneigennützig werden diese Vorschläge nicht in die Welt gesetzt. Denn die Bayerische Motoren Werke verkaufen auch noch viele Verbrennerfahrzeuge. Nedeljković sieht diese Maßnahmen als bessere Alternative zum geplanten EU-weiten Verbot von Verbrennungsmotoren und spricht sich laut Bayerischem Rundfunk auch gegen dauerhafte staatliche Kaufprämien aus.
Neben den Maßnahmen zur Förderung von Elektroautos betonte der BMW-Vorstand die Notwendigkeit, den Produktionsstandort Deutschland trotz hoher Bürokratie und Energiekosten weiter zu stärken. BMW plant, in diesem Jahr mehr als eine Million Autos in Deutschland zu produzieren, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, die die Wettbewerbsfähigkeit am Heimatstandort beeinträchtigen.
Für BMW sind Elektroautos „die zentrale Antriebstechnologie der Zukunft“.
Nedeljković kritisierte auch die Klimapolitik der EU, insbesondere die Pläne, den CO₂-Fußabdruck von Unternehmen auf Basis des nationalen Strommixes zu berechnen. Er argumentierte, dass dies Unternehmen bestrafe, die in grünen Strom investierten, und den Anreiz verringere, klimaneutral zu produzieren.
Gibt es eigentlich hier in dem Blog nur Heulsusen? Wirklich armselig. Ich habe von 2021 bis Juli 2024 mir 2 e Autos geholt, 1 PV Anlage montieren lassen und eine WP vor 4 Woche einbauen lassen. Klar kostet das Geld, aber einfach mal mache und nicht immer jammern. Degradiert euch nicht immer zu Opfern! Gestaltet euer Leben und packt es an.
Schenk mir 500.000 Euro und ich mache das auch!
Ich würde eine vernünftige Kampagne gegen die unberechtigten Vorurteile deutlich bevorzugen…
Das was die rauchen, möchte ich auch haben, scheint gut zu sein.
Ach, finde ja, sollten den E-Autos mehr Rechte geben und dann kaufen alle BYD und Tesla und BWM immer noch so MIMIMI die Leute kaufen unsere E-Autos nicht. Laut dem neusten Fokusartikel haben Experten Angst davor, das in Deutschland bald der Strom zu billig sein wird. Also sind doch super aussichten für E-Autos.
Junge, da hat wohl Jemand zu lang in der Sonne gestanden. Und selbst wenn so ein Blödsinn wie kostenloses Parken, Zugang zur Innenstadt oder gar eigene Spuren kämen, wäre die Ladeinfrastruktur immer noch so armselig wie jetzt. Und das ist wohl das größte Problem, was einen Umstieg verhindert. Macht es den Leuten doch einfach und sorgt für ausreichend Ladepunkte, auch vor Mietshäusern. Aber halt, das ist ja nicht die Klientel für den neuen Stromer BMW… Und danke Milan, dass du auf staatliche Kaufprämien verzichten möchtest. Trotzdem haben wir wieder ein Quersubventionierung der Autokäufer zB durch fehlende Parkgebühren, Umwidmung von Spuren.
Privilegien für die privilegierten 5%. Der Pöbel soll weiter 2h mit dem ÖPNV fahren.
Das Problem ist, dass Menschen die solche Forderungen stellen, keine Ahnung haben wie ist ist mit 1800 Euro im Monat zu leben.
Egal ob sie nun aus der Politik oder der Wirtschaft kommen.
Der Bundestag und Bundesrat sollte ursprünglich ja auch die Bevölkerung vertreten. Aber seit langem schon sind dort primär Akademiker vertreten und in speziellen Juristen sowie BWLer. Da fehlt einfach eine gesunde Mischung.
Positioniert sich Herr Nedeljković schon als möglicher Nachfolger von Zipse?
Ja, warum nicht einfach machen wie die Norweger? Wir haben zwar (noch) nicht so billigen Strom wie die, aber viele andere Maßnahmen kann man übernehmen. Wir in D schauen zu wenig über den Tellerrand und meinen, das Rad neu erfinden zu müssen.
Das „noch“ ist ein witziger Einschieber 😂
Was glaubst Du, viel la ge es wohl noch dauern wird bis wir wirkloch günstige Preise haben?
Vergiss nicht, dass gerade der Staat gut am Strom verdient. Der wird nicht günstig.
Ebenfalls in Betracht ziehen, wie viel Kohle wir immer noch verbrennen und atomstrom aus Frankfreich oder kohkenstrom aus Polen einkaufen müssen, um unsere Defizite auszugleichen. Der wird auch nicht verschenkt, damit unser Strom günstiger wird
Die Hauptkostentreiber sind Netzuausbau, Redispatchkosten (–> Netzentgelte) und hohe Gaspreise. Die Gestehungskosten für Wind und Solar sind viel niedriger als für Kohle und Gas. Irgendwann sollte der Ausbau der Erneuerbaren und der Netze soweit sein, dass die günstigeren Gestehungskosten durchschlagen. Die Besteuerung ist auf Strom eigentlich nicht so hoch.
Eigene Autobahnspur, soso. Wie weltfremd kann man eigentlich sein? Der Herr kann sich ja mal Busspuren in Berlin anschauen. Die ist außer für Busse, Taxis, Fahrräder und Krnakenfahrzeuge selbstverständlich auch für AMG, BMW-M, Audi RS und dergleichen reserviert, vornehmlich für Fahrer, die knapp das Alter für die Wahlberechtigung überschritten haben.
Wird dann wohl auf e-Auto Spuren auf der BAB ganz ähnlich ablaufen.
In Norwegen funktioniert es. Da gibt’s die Sonderfahrspuren auch nur im Großraum Oslo und anderen größeren Städten. Es ist dann auch eine Frage der Durchsetzung der Regeln. Ob diese einzelne Maßnahme nun so viel bringt, ist eine andere Frage.
Vielleicht sind Norweger in der Mehrzahl der Meinung, dass Gesetze und Vorschriften dazu erlassen wurden, um sie einzuhalten. Wenn dem so ist, sollten wir uns eine dicke Scheibe davon abschneiden. Ich mache hier vermehrt Bevölkerungsgruppen aus, die damit offensichtlich wenig anzufangen wissen.
Wenn man durch Norwegen fährt, bekommt man schon den Eindruck, als ob Überschreitungen der Verkehrsregeln mit der Todesstrafe bedroht sind.
„auch für AMG, BMW-M, Audi RS und dergleichen reserviert, vornehmlich für Fahrer, die knapp das Alter für die Wahlberechtigung überschritten haben.“ – Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. – was? nur weil isch Kanacke bin? – ja weil du Kanacke bist. und nun dein Gehaltsnachweis oder die Karre wird abgeschleppt.
In Österreich wird das Auto ab einer gewissen Geschwindigkeitsüberschreitung abgenommen. Das Problem dabei ist, dass es im Gesetz einige Lücken gibt und das die meisten beschlagnahmten Autos wieder zurückgegeben werden.
Dänemark hat auch ’sowas‘, auch für Mietwagen etc – läuft!
Wenn das Auto geleast ist, mittels Kredit finanziert oder es gehört jemanden anderen wird das Auto nicht abgenommen bzw. nach kurzer Zeit wieder zurückgegeben. Österreich ist halt eine Bananen Republik.