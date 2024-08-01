BMW: Elektroautos sind „die zentrale Antriebstechnologie der Zukunft“

Während Audi und Mercedes am Anfang der Wende noch große Befürworter der Elektromobilität waren und sich BMW zurückhielt, so hat sich das Blatt mittlerweile gewendet. BMW ist bei Elektroautos führend und rennt der Konkurrenz davon.

190.614 Elektroautos hat BMW im ersten Halbjahr 2024 ausgeliefert und fast 180.000 Einheiten kommen von BMW selbst. Man ist damit die Nummer 3 und trotz einer aktuellen Flaute blickt man hier auf ein Wachstum von starken 34 Prozent.

BMW: Elektroautos sorgen für Wachstum

Oliver Zipse schlägt daher mittlerweile ganz andere Töne an und hat heute in einer Pressemitteilung bekräftigt, dass „E-Mobilität die zentrale Antriebstechnologie der Zukunft und unser (BMW) primärer Wachstumstreiber“ ist. Man bietet in „praktisch jedem für uns relevanten Segment (…) mindestens ein BEV-Modell an“, so der Chef.

Das „verschärfte Marktumfeld“ trifft BMW daher nicht und man kann auch mit BEVs wachsen. Genau genommen gibt es keine Marke, die im Moment so stark mit Elektroautos wächst. Der BMW i4 ist übrigens das meistverkaufte E-Auto von BMW.

BMW: Man ist gegen ein Verbrenner-Verbot

Ein Verbrenner-Verbot schließt BMW aber weiterhin aus, auch die aktuelle Lösung der EU sei noch nicht optimal. Es benötigt einen „Hochlauf CO₂-armer Kraftstoffe“ zu den Elektroautos. Der BMW-Chef ignoriert aber den schlechten Wirkungsgrad.

Doch bei den Elektroautos sehen wir gerade erst den Anfang bei BMW, denn Ende 2025 startet die Neue Klasse, die erste Plattform, die für Elektroautos ausgelegt ist. Es geht mit einem ganz neuen BMW iX3 los, kurz danach folgt dann ein BWM i3.

Mit diesem Schritt möchte BMW die „Technologieführerschaft ausbauen“ und gibt an, dass alles „planmäßig“ verläuft. Ich bin gespannt, denn Audi startet gerade mit PPE, bei Mercedes stehen ab 2025 neue Plattformen an und die Konkurrenz aus China schläft auch nicht. BMW blickt jedoch sehr zuversichtlich in diese Zukunft.