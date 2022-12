BMW wird den neuen i3 nur mit hohen Rabatten los

BMW hat den alten i3 im Sommer endgültig eingestellt und von nun an gibt es die Bezeichnung für den elektrischen 3er. In Europa bekommen wir diesen aber erst gegen 2025 mit einer neuen Elektro-Plattform, in China gibt es diesen schon jetzt.

In China gibt es seit dem Frühjahr einen exklusiven BMW i3, welcher auf einer etwas längeren Version des 3er-Verbrenners basiert, die ebenfalls nur in China von BMW verkauft wird. Kommt nicht nach Deutschland, da es hier den BMW i4 gibt.

Ein 3er BMW, ein Elektroauto, eine Limousine auf dem Level des Tesla Model 3, das ist doch ein Erfolgsgarant? Nun, dieser neue BMW i3 kommt wohl nicht so gut an und angeblich müssen die Händler hohe Rabatte zahlen, um die Lager zu leeren.

Es ist von bis zu 15.000 Euro Preisnachlass beim neuen BMW i3 die Rede. Dieser wird für etwa 47.000 Euro angeboten und manche Händler verlangen nur etwas mehr als 30.000 Euro. Ich habe die Preise hier natürlich grob in Euro umgerechnet.

Das wundert mich, denn die Nachfrage nach dem BMW i4 ist hoch in Europa und ich hätte gedacht, dass eine etwas günstigere Version als i3 in China ein Hit ist. Die Zeiten der Verbrenner sind aber vorbei, in China ist die Konkurrenz jetzt härter.

Die neue Konkurrenz in China

Diese Woche war auch zu lesen, dass BYD sogar Volkswagen in China als Nummer 1 abgelöst hat und Audi damit geworben hat, dass man Elektroautos besitzt. Mit dem Wandel der Branche ist das in China kein Selbstläufer mehr für die Hersteller.

Tesla ist dort bekannt und etabliert und die eigenen Marken werden immer häufiger gewählt. In Deutschland würde sich so ein BMW i3 sicher gut verkaufen, vielleicht denkt BMW also kommendes Jahr doch noch über einen globalen Launch nach.

