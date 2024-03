BMW plant neue Verbrenner und „die besten Elektroautos der Welt“

Bei BMW startet kommendes Jahr endlich die „Neue Klasse“, die erste Plattform, die für Elektroautos gedacht ist. Verbrenner sind damit nicht mehr möglich, das war mal eine Weile vorgesehen, doch der Fokus liegt jetzt voll auf den Elektroautos.

BMW will die besten Elektroautos bauen

Hier möchte BMW „die besten Elektroautos der Welt bauen“, so Frank Weber im Gespräch mit Edison. Er sieht es auch nicht als Nachteil, dass man erst jetzt mit einer Plattform startet, während Mercedes und Audi schon viel schneller waren.

Die kämpfen dafür mit anderen Problemen, wie man beim Audi Q6 derzeit sieht, bei BMW sieht man sich gut gewappnet. Und man ist Marktführer bei den Premium-Elektroautos. Wobei es natürlich subjektiv ist: Wo beginnt überhaupt Premium?

Ist ein BMW iX3 wirklich mehr Premium als ein Tesla Model Y? Nur, weil er teurer ist? Technisch würde ich da nicht zustimmen. Im Vergleich mit Mercedes und Audi liegt BMW aber richtig, hier hat man die Konkurrenz tatsächlich gut abgehängt.

Dabei sah das am Anfang nicht unbedingt so aus, da sich die Konkurrenz sehr früh auf Elektroautos festlegte und ein Ende für Verbrenner nannte. Das gab es bei BMW nie und das möchte man auch nicht nennen, da der Verbrenner wichtig bleibt.

BMW will weiter in Verbrenner investieren

BMW investiert laut eigenen Angaben noch in Verbrenner, was viele Mitbewerber nicht mehr machen, und möchte diese auch über 2035 hinaus anbieten. Da bin ich aber mal gespannt, ob die Nachfrage in dieser Preisklasse noch vorhanden ist.

Ja, es wird Länder mit Verbrennern nach 2035 geben, aber werden das Länder sein, die teure BMWs kaufen? Daran habe ich meine Zweifel. Und eine ganz neue Verbrenner-Plattform hat BMW auch nicht bestätigt, da bleibe ich also skeptisch.

Zwei ganz neue Elektroautos von BMW

Der Fokus liegt aber jetzt auch bei BMW auf den Elektroautos und den Anfang machen 2025 ein neuer SUV (quasi ein neuer BMW iX3) und eine Limousine (quasi ein elektrischer 3er, der i3 heißen könnte, da der aktuelle i3 eingestellt wurde).

BMW hat den SUV zwar später gezeigt, dieser wird aber den Anfang machen. Die Limousine kommt aber sehr zeitnah, das wird fast parallel sein. Ich bin gespannt, denn mit dem neuen BMW i3 werden wir auch den elektrischen BMW M3 sehen.

Schauen wir mal, die Elektroautos der Mischplattform sind gut, für Autos mit einer Verbrenner-Basis sogar teilweise sehr gut. Doch man merkt die Nachteile, daher bin ich mal gespannt, ob das wirklich die „besten Elektroauto der Welt“ werden.

