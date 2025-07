Bosch erweitert [+M]-Serie um smarten Zwischenstecker

Der kompakte [+M]-Zwischenstecker ist ein neues Produkt der [+M]-Produktlinie von Bosch Smart Home. Er erweitert das bestehende Portfolio, zu dem bereits ein Heizkörperthermostat und ein Tür-/Fensterkontakt gehören.

Der Zwischenstecker ermöglicht die Integration herkömmlicher Elektrogeräte in ein Smart Home-System. Die Steuerung kann über Zeitpläne, Automationen oder Sprachassistenten erfolgen. Der Nutzer kann bestimmte Parameter individuell einstellen, z.B. zur Energieeinsparung durch automatisches Abschalten bei geringem Stromverbrauch.

Zusätzlich ermöglicht der Zwischenstecker die Messung und Anzeige des Energieverbrauchs der angeschlossenen Geräte. Bei privater Stromerzeugung, z. B. durch ein Balkonkraftwerk, kann der Zwischenstecker den erzeugten Strom erfassen und die Nutzung entsprechend automatisieren. Einige Einstellungen wie Energiesparmodus oder LED-Helligkeit können direkt am Gerät vorgenommen werden.

Integration in verschiedene Systeme und Repeater-Funktion

Ein wesentliches Merkmal des Zwischensteckers ist seine Kompatibilität zu verschiedenen Systemen. Er kann sowohl in das Bosch Smart Home System als auch in Matter-basierte Systeme integriert werden und ist somit flexibel einsetzbar. Eine weitere Funktion ist die Nutzung als Repeater: Der Zwischenstecker verstärkt das Funksignal im Heimnetzwerk, um Geräte auch in weiter entfernten Bereichen anzubinden.

Der Zwischenstecker ist ab sofort zum Preis von 44,95 Euro erhältlich.

