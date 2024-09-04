Bosch Smart Home mit neuer Matter-Produktlinie

Smart Home

Bosch Smart Home präsentiert auf der IFA 2024 seine neue Produktlinie [+M]. Die Geräte unterstützen den Kommunikationsstandard Matter über Thread.

Die Geräte können sowohl im Bosch Smart Home System als auch in anderen Matter-kompatiblen Systemen eingesetzt werden. Die Produktlinie [+M] umfasst den Heizkörperthermostat II [+M], den Tür-/Fensterkontakt II [+M] sowie den Zwischenstecker kompakt [+M].

Diese Geräte zeichnen sich durch eine einfache Integration in bestehende Systeme und erweiterte Funktionen aus, so Bosch Smart Home. So können sie sowohl mit Zigbee als auch mit Matter über Thread kommunizieren. Insbesondere ist der einfache Wechsel zwischen den beiden Systemen möglich.

Neue Matter-Produktlinie im Grunde bereits bekannt

Die neuen Produkte gibt es bereits, allerdings bisher ohne Matter. Optisch hat sich auf jeden Fall nichts getan.

Der Heizkörperthermostat II [+M] bietet Schutzmechanismen wie Frost- und Verkalkungsschutz. Er ermöglicht eine Regelung der Raumtemperatur und lässt sich in die Gebäudeautomation integrieren.

Der Tür-/Fensterkontakt II [+M] bietet neben der Temperaturregelung auch Sicherheitsfunktionen wie Alarmmeldung bei unbefugtem Öffnen und unterstützt das „Nachhaltige Lüften“.

Bosch Smart Home Tuerfensterkontakt Ii [+m] 2

Der Zwischenstecker kompakt [+M] macht jedes Elektrogerät smart und fungiert im Matter-Modus zusätzlich als Repeater, der die Reichweite und Stabilität des Netzwerks verbessert.

Bosch Smart Home Zwischenstecker Kompakt [+m] 2

Die neuen Geräte sollen bis Ende 2024 sukzessive auf den Markt kommen. Und zwar zu folgenden Preisen:

  • Heizkörper-Thermostat II [+M]: UVP 84,95 €
  • Tür-/Fensterkontakt II [+M]: UVP 44,95 €
  • Zwischenstecker kompakt [+M]: UVP 44,95 €

Matter ist ein einheitlicher, herstellerübergreifender Kommunikationsstandard für Smart-Home-Geräte, der eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Geräten und Plattformen ermöglicht. Er vereinfacht die Integration und Steuerung von Smart-Home-Produkten, unabhängig vom Hersteller.


