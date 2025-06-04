Mobilität

Bundeskabinett beschließt neue Förderung für Elektrofahrzeuge

Wallbox Auto Laden Elektro Polestar

Die Bundesregierung hat wie erwartet ein steuerliches Investitionssofortprogramm beschlossen, um Deutschland „wieder auf Wachstumskurs zu bringen“.

Ziel sei es, durch steuerliche Maßnahmen neue Investitionsanreize zu schaffen und Unternehmen mehr Planungssicherheit zu geben. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Einführung einer degressiven Abschreibung in Höhe von 30 Prozent für bewegliche Wirtschaftsgüter. Diese gilt für Investitionen zwischen dem 1. Juli 2025 und dem 1. Januar 2028.

Darüber hinaus wird die Körperschaftsteuer schrittweise von derzeit 15 Prozent auf 10 Prozent bis 2032 gesenkt, um die Steuerbelastung für Unternehmen international konkurrenzfähiger zu gestalten. Insgesamt erwartet die Bundesregierung eine Senkung der Gesamtsteuerlast für Unternehmen von derzeit knapp 30 Prozent auf rund 25 Prozent.

Fokus auf E-Mobilität und Forschung

Ein besonderer Fokus liegt auf der Förderung der Elektromobilität. Für Unternehmen wird eine eigene degressive Abschreibung mit einem Abschreibungssatz von 75 Prozent für neue Elektrofahrzeuge eingeführt. Diese Regelung soll zwischen dem 30. Juni 2025 und dem 1. Januar 2028 gelten.

Zusätzlich wird der maximal berücksichtigungsfähige Bruttolistenpreis für E-Fahrzeuge bei der steuerlichen Behandlung von 70.000 Euro auf 100.000 Euro angehoben.

Auch Investitionen in Forschung werden steuerlich gefördert. So wird die Bemessungsgrundlage für die Forschungszulage ab 2026 von 10 Millionen auf 12 Millionen Euro erhöht. Zudem wird die Berechnung der förderfähigen Kosten vereinfacht, indem pauschale Abschläge für Gemein- und Betriebskosten eingeführt werden, heißt es vom Bundesministerium der Finanzen.


  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Nun, dann können die Hersteller ihre Autos ohne Rabatte wieder zum UVP verkaufen.
    Und wenn man das Privileg hat, wie ich, ein Dienstfahrzeug zu nutzen, kann man fast schon zum Schnäppchenpreis ein teures E-Auto fahren.
    Hier wird einfach die falsche Klientel gefördert.

    Antworten
    1. Max 🌟
      sagt am zu Carlo ⇡

      Hab bei Groko 2.0 nichts anderes erwartet. Wer in dieser Legislatur Sozialpolitik erwartet…naja :D Aber ja, inhaltlich stimme ich dir absolut zu. Leider sehr traurig, dass dafür der Rest liegen bleibt.

      Antworten
      1. gast 🎖
        sagt am zu Max ⇡

        Das ist so traurig. Und kein Wort zum Sozial Leasing nach französischem Vorbild. Kenne da die Details nicht, aber der Fokus der Zielgruppen ist ja schon interessant.

        Antworten
  2. Newt 🎖
    sagt am

    Ganz schön viel vom ach so tollen „schlechtester Wirtschaftsminister aller Zeiten“ in diesem Paket. Komisch, sind die Konservativen etwa blanke Lügner?

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Newt ⇡

      Reichenförderung können eben alle gut…

      Antworten
      1. Carlo 🔅
        sagt am zu Spiritogre ⇡

        So sieht es aus, hier werden genau die gefördert, die es nicht nötig haben.

        Antworten
        1. Newt 🎖
          sagt am zu Carlo ⇡

          Die Förderprämie für die eAutos geht zu 100% in die Taschen der Unternehmen. Als die Ampel die Prämie gestrichen hat, haben die Unternehmen die Preise, ganz zufällig natürlich, um diesen Betrag gesenkt. So ist es immer und wird es auch immer so bleiben. Ganz zufällig sind die Preise im militärischen Bereich gestiegen, als die 100 Mrd. € Sondervermögen verkündet wurden und jetzt wieder mit der Grundgesetz Veränderung.

          Antworten

