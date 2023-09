Bundesweiter Warntag: Deutschland probt heute den Ernstfall

Heute, am 14. September 2023, findet wieder ein bundesweiter Warntag statt. Dieser wird jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September durchgeführt und soll auf den Ernstfall vorbereiten.

Am gemeinsamen Aktionstag von Bund und Ländern werden in ganz Deutschland sämtliche Warnmittel erprobt. Am 14.09.23 um 11:00 Uhr wird eine Probewarnung an alle Warnmultiplikatoren (z. B. Rundfunksender, App-Server, Cell Broadcast) geschickt, die am Modularen Warnsystem (MoWaS) des Bundes angeschlossenen sind.

Die Warnmultiplikatoren versenden die Probewarnung in ihren Systemen bzw. Programmen an Endgeräte wie Radios und Warn-Apps (z. B. die Warn-App NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes), auf denen User die Warnung lesen, hören oder wahrnehmen.

Parallel werden auf Ebene der Länder, in den Landkreisen und in den Kommunen verfügbare kommunale Warnmittel ausgelöst (z. B. Sirenen und Lautsprecherwagen). Ergänzende Informationen findet ihr beim BBK. Dort läuft ab 11 Uhr auch wieder eine Umfrage zum Bundesweiten Warntag 2023.

Das ist eine Übung! Das Signal für die Entwarnung wird voraussichtlich um 11:45 Uhr folgen. Über Cell Broadcast wird jedoch keine Entwarnung versendet, da dies technisch noch nicht vorgesehen ist.

