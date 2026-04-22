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Volkswagen will weniger Autos produzieren

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Volkswagen produziert mehr Autos, als nachgefragt werden und hat vor allem auch deutlich höhere Kapazitäten, die nicht ausgeschöpft werden. Daher folgt, was man auch in China anpeilt, der Konzern will langfristig weniger Autos produzieren.

Im Gespräch mit dem Manager Magazin hat Oliver Blume diese Woche betont, dass „Überkapazitäten für unser Unternehmen langfristig nicht tragfähig sind“ und daher wird die weltweite Produktionskapazität um etwa eine Million Autos reduziert.

Ein „Ziel“, welches nicht freiwillig ist, denn der Markt hat sich verändert, aber das auch die Herausforderung als Aktienunternehmen mitbringt, dass der Umsatz und Gewinn nicht zu sehr einbrechen. Wer weniger verkauft, der muss mehr sparen und verdienen. Ein Wandel, an dem etablierte Marken in einer Disruption oft scheitern.

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob dieser Plan aufgeht, aktuell sind viele VW-Marken (wie Audi und Porsche) in der Krise und schon mitten im Wandel drin. Aber es ist zu früh für ein Fazit, denn diese Branche entwickelt sich langsamer als andere und die Änderungen der letzten Monate benötigen Zeit. Es bleibt also spannend.

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22. April 2026 | Jetzt lesen →

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