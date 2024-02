BYD bringt sehr günstiges Elektroauto nach Europa

Der BYD Seagull ist ein kompaktes und sehr preiswertes Elektroauto in China, was sicher auch dafür verantwortlich ist, dass die Marke in diesem Bereich und Markt derzeit so gut wächst. Jetzt kommt das Elektroauto endlich auch nach Europa.

BYD Dolphin Mini kommt nach Europa

Bei uns werden wir den BYD Seagull allerdings als BYD Dolphin Mini bei Händlern sehen, denn die Marke ist der Meinung, dass dieser Name besser geeignet ist. Ich finde ja beide sehr bescheiden, freue mich aber, dass die Auswahl endlich wächst.

In China kostet das Elektroauto mit 427 km Reichweite nur etwas mehr als 10.000 Euro. Also umgerechnet, diesen Preis wird man bei uns sicher nicht verlangen, aber ich gehe von unter 20.000 Euro aus. Wie man hört, soll der BYD Dolphin Mini nach Deutschland kommen, bisher gibt es dazu allerdings noch keine offiziellen Details.

Der BYD Seagull ist übrigens keine 3,8 Meter lang, damit wäre das ein Konkurrent für den möglichen VW ID.1, den Volkswagen aber nicht vor 2027 plant. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, dass man den e-up eingestellt hat. Er brachte zwar nicht die große Gewinnmarge für Volkswagen, aber sicherte immerhin Marktanteil.

