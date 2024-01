BYD Seal U kommt im Februar und hat einen Preis

Der BYD Seal wird als Alternative für das Tesla Model 3 gehandelt, doch man hat seit dem auch den BYD Seal U vorgestellt, der das erfolgreichste Auto von 2023 angreifen soll, das Tesla Model Y. Und dieser kommt jetzt im Februar nach Europa.

Finale Preise für die jeweiligen Märkte werden noch bekannt gegeben, aber BYD peilt laut eigenen Angaben einen Preis von ca. 42.000 Euro in Europa an. Damit ordnet man sich minimal unter dem Tesla Model Y ein, der Unterschied ist gering.

BYD Seal U schafft bis zu 500 km

Wir werden zwei Versionen zum Start sehen, Comfort und Design, es bleibt aber bei 160 kW (218 PS), nur bei den Akkugrößen kann man wählen. Es gibt hier 420 oder 500 km Reichweite – und geladen wird mit 115 kW bzw. 140 kW (AC: 11 kW).

Technisch eher grenzwertig im Vergleich mit Alternativen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass BYD noch Luft beim Preis hat. Wer möchte, der kann sich hier die Details zum BYD Seal U in einer Broschüre für Europa in Ruhe durchlesen. Und wer es gerne etwas sportlicher mag, ein Coupé-SUV steht bei BYD auch sehr bald an.

