C24 Bank: BaFin verhängt Millionenstrafe

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die C24 Bank GmbH ein Bußgeld in Höhe von 1.250.000 Euro verhängt.

Grund dafür ist, dass die Bank im Zeitraum von März 2021 bis Juni 2023 wiederholt Geldwäscheverdachtsmeldungen verspätet an die zuständige Behörde, die Financial Intelligence Unit (FIU), übermittelt hat. Diese Verzögerungen verstoßen gegen die gesetzlichen Vorgaben, wonach solche Verdachtsmeldungen unverzüglich zu erfolgen haben, um eine zügige Bearbeitung und mögliche Strafverfolgung zu ermöglichen, so die BaFin.

Alle Kreditinstitute sind gesetzlich verpflichtet, Verdachtsfälle im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung unverzüglich an die FIU zu melden. Die FIU kann dann die erforderlichen Maßnahmen einleiten und gegebenenfalls die Strafverfolgungsbehörden einschalten. Der Bußgeldbescheid gegen die C24 Bank ist rechtskräftig.

C24 Gratiskonto mit Tagesgeld und mehr

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut aktuellen Erhebungen sehr beliebt.

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und rein digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

Zum kostenlosen C24 Konto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->