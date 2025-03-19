C24 Bank macht Banking bunter
Die C24 Bank hat ein neues Update für ihre App veröffentlicht, das den Nutzern mehr Individualisierungsmöglichkeiten bietet.
Mit dem Update stehen zehn neue Designs zur Verfügung, mit denen jeder seine App-Oberfläche nach seinen persönlichen Vorlieben gestalten kann. Außerdem wurden neue In-App-Widgets integriert, die den schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen erleichtern.
Optisch macht die App mit diesen Anpassungen in meinen Augen einen großen Schritt nach vorne. Sie erinnert jetzt zwar etwas mehr an Revolut, das ist allerdings nichts Schlechtes.
Neben den optischen und funktionalen Neuerungen wurde auch die allgemeine Performance der App verbessert. Durch Optimierungen im Hintergrund läuft die App jetzt flüssiger und stabiler. Darüber hinaus wurden kleinere Fehler behoben, um ein noch angenehmeres Nutzungserlebnis zu gewährleisten.
C24 bietet smartes Girokonto mit Tagesgeld-Pocket
Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden, die Online-Ausweisfunktion (eID) des Personalausweises nutzen oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.
Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut zahlreichen Erhebungen sehr beliebt.
Mit dem blauen Logo und der blauen Farbe in der App hat C24 sich eine corporate Design und Identity aufgebaut. Jetzt die ganzen bunten Farben verwässern das wieder. Ist wie die Änderung bei Disney+ vom blauen Logo zum grünen. Das blaue Logo war bekannt und sah gut aus. Das grüne sieht nach gar nichts aus. Und jetzt hat auch wow ein grünes Logo.
Das bisherige Farbschema bleibt natürlich unverändert erhalten, es gibt jetzt nur für die Nutzer zusätzlich die Möglichkeit ihre bevorzugten Farben zu nutzen.
Wieso wird eigentlich nie erwähnt, dass man sich auch mit seinem Personalausweis registrieren kann. Das ist mein neues Must-Have Feature, statt den nerviges Video-Ident Verfahren.
Übrigens, das Tagesgeldkonto hat auch eine IBAN Nummer, wenn man die C24 App mit einem externen Bankprogramm verwendet. Dann sehe ich die. Bei der C24 App selbst nicht.
Die Online-Ausweisfunktion (eID) des Personalausweises zu nutzen ist vorteilhaft. Ergänze ich gerne.
Das mit großem Abstand derzeit beste Girokonto auf dem deutschen Markt. Und mit dem neuen Design jetzt quasi unangefochtener Spitzenreiter. Ich würde mir noch eine Depotfunktion wünschen, allerdings nicht über irgendeinen externen Partner, sondern direkt von C24.
Das neue Design sieht jetzt gelungener aus. Mehr Übersicht, mehr Kacheln. Finde ich gut.