C24 Bank macht Banking bunter

Die C24 Bank hat ein neues Update für ihre App veröffentlicht, das den Nutzern mehr Individualisierungsmöglichkeiten bietet.

Mit dem Update stehen zehn neue Designs zur Verfügung, mit denen jeder seine App-Oberfläche nach seinen persönlichen Vorlieben gestalten kann. Außerdem wurden neue In-App-Widgets integriert, die den schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen erleichtern.

Optisch macht die App mit diesen Anpassungen in meinen Augen einen großen Schritt nach vorne. Sie erinnert jetzt zwar etwas mehr an Revolut, das ist allerdings nichts Schlechtes.

Neben den optischen und funktionalen Neuerungen wurde auch die allgemeine Performance der App verbessert. Durch Optimierungen im Hintergrund läuft die App jetzt flüssiger und stabiler. Darüber hinaus wurden kleinere Fehler behoben, um ein noch angenehmeres Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

C24 bietet smartes Girokonto mit Tagesgeld-Pocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden, die Online-Ausweisfunktion (eID) des Personalausweises nutzen oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut zahlreichen Erhebungen sehr beliebt.

