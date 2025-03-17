Fintech

Revolut startet Tagesgeld in Deutschland

Revolut

Das Finanztechnologie-Unternehmen Revolut bietet ab sofort ein Tagesgeldkonto für deutsche Kundinnen und Kunden an.

Mit einem Zinssatz von „bis zu“ 2,5 Prozent p. a. und täglicher Auszahlung ist das Angebot durchaus interessant. Alle Einlagen sind bis zu 100.000 Euro durch die europäische (litauische, nicht deutsche) Einlagensicherung geschützt. Die Verzinsung orientiert sich am aktuellen EZB-Leitzins, wobei für alle Neu- und Bestandskunden bis zum 12. Mai 2025 ein Aktionszins von 2,5 Prozent gilt.

Neben dem Tagesgeldkonto für Erwachsene plant Revolut, das Angebot auch für Kinder und Jugendliche im Rahmen von Revolut <18 einzuführen. Die Verzinsung erfolgt analog zum Konto der Eltern, ebenfalls mit täglicher Auszahlung.

Die Features des Revolut Tagesgeldangebots im Überblick

  • Bis zu 2,5 Prozent p. a. – Verzinsung und Auszahlung erfolgt täglich.
  • Kunden können jederzeit flexibel auf ihr Geld zugreifen, Einlagen sind bis zu 100.000 Euro gesetzlich „abgesichert“.
  • Alle Neu- und Bestandskunden, die zwischen dem 17. März 2025 und 12. Mai 2025 ein Tagesgeldkonto bei Revolut eröffnen, erhalten die derzeit höchstmöglichen Zinsen (bis zum 12. Mai 2025). Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Um ein Tagesgeldkonto von Revolut eröffnen zu können, müssen Kunden: 

  • Ihre Revolut App auf die neueste Version (10.63 oder höher) aktualisieren.
  • Auf „Konten“ tippen
  • Auf „Neues hinzufügen“.
  • Nach unten scrollen und auf „Erspartes“ tippen.
  • „Tagesgeld“ auswählen.

  1. André G. 👋
    sagt am

    Lieber berichten über die immer schlechtere Bargeld Versorgung in Deutschland

    https://www.zeit.de/geld/2025-03/bundesbank-umfrage-bargeldversorgung-deutschland

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu André G. ⇡

      Danke für den Hinweis. Worüber wir berichten, entscheidet jeder Autor selbst.

      Antworten

