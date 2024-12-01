Fintech

C24 Bank senkt ab heute die Zinsen

Autor-Bild
Von
| 13 Kommentare
C24 Bank Logo

Die Zinsen für das C24 Girokonto und die Pockets werden zum 1. Dezember 2024 wie bereits angekündigt erneut gesenkt.

Kunden erhalten ab sofort 1,75 Prozent Zinsen p. a. auf das Girokonto und die Pockets, der Zinssatz für das Tagesgeld-Pocket bleibt unverändert bei 2 Prozent p. a. Die Anpassung folgt damit den jüngsten Veränderungen des EZB-Leitzinses.

Der Höchstbetrag des verzinsten Guthabens bleibt ebenfalls unverändert: Beim Girokonto sind es 50.000 Euro, bei den Pockets 5.000 Euro und beim Tagesgeldpocket bleiben es 100.000 Euro.

C24 Gratiskonto mit Tagesgeld-Pocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut aktuellen Erhebungen sehr beliebt.

Zum kostenlosen C24 Konto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden13 Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. max 🔱
    sagt am

    Gibt es heutzutage noch eine Alternative?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu max ⇡

      Für das reine Tagesgeld und ohne Boni inkl. deutscher Einlagensicherung? Klar. Bank of Scotland z. B. https://www.mobiflip.de/go/tagesgeld/

      Antworten
      1. max 🔱
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Danke dir. Bank of Scotland bietet leider „nur“ 2,5% Zinsen während die ING (habe dort eh ein Konto) 3,5% Zinsen bietet.

        Antworten
        1. René Hesse 🔱
          sagt am zu max ⇡

          Die ING bietet doch keine 3,5 ohne Bedingungen oder Befristung? Bank of Scotland oder auch Ford Money sind Banken mit deutscher Einlagensicherung, die für jeden auch für Bestandskunden immer den aktuellen Zinssatz bieten. Diese sind also vergleichbar mit C24. Die ING ist das ausdrücklich nicht.

          Antworten
          1. max 🔱
            sagt am zu René Hesse ⇡

            Halt entschuldige. Das war das Extra-Konto welches mit 3,5% Zinsen auffährt.

            Antworten
    2. Gerd 👋
      sagt am zu max ⇡

      BMW Bank, 3 Prozent, aber nur für 50.000 Euro (Link: https://www.bmwbank.de/sparen-und-anlegen/online-tagesgeld/)

      Antworten
  2. Herr M. 🌟
    sagt am

    Bei den letzten Anpassungen gab es eine E-Mail. Jetzt habe ich keine erhalten.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Herr M. ⇡

      In der letzten E-Mail, die du erhalten hast, stand die Anpassung zum 1. Dezember bereits mit drin.

      Antworten
      1. Herr M. 🌟
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Habe nochmal gesucht. Mail war vom 24.10. Hatte sie noch nicht gelesen. 😇

        Sind einfach zu viele Mails die man bekommt…

        Antworten
  3. Matze50 🌀
    sagt am

    Zum 1.1. mache ich das alles nicht mehr, weil knapp 20€ Zinsen für zB 10.000 sind jetzt auch nicht unbedingt existenziell

    Antworten
    1. Matze50 🌀
      sagt am zu Matze50 ⇡

      pro Monat

      Antworten
      1. Kölner 🏅
        sagt am zu Matze50 ⇡

        Bei 10.000€ sind es bei 2% etwa 16,67€ im ersten Monat. Danach durch Zinseszins jeden Monat etwas mehr.

        Antworten
        1. Dagobert 👋
          sagt am zu Kölner ⇡

          Man wird sozusagen kurzfristig reich.

          Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / C24 Bank senkt ab heute die Zinsen
Weitere Neuigkeiten
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables