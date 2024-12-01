C24 Bank senkt ab heute die Zinsen
Die Zinsen für das C24 Girokonto und die Pockets werden zum 1. Dezember 2024 wie bereits angekündigt erneut gesenkt.
Kunden erhalten ab sofort 1,75 Prozent Zinsen p. a. auf das Girokonto und die Pockets, der Zinssatz für das Tagesgeld-Pocket bleibt unverändert bei 2 Prozent p. a. Die Anpassung folgt damit den jüngsten Veränderungen des EZB-Leitzinses.
Der Höchstbetrag des verzinsten Guthabens bleibt ebenfalls unverändert: Beim Girokonto sind es 50.000 Euro, bei den Pockets 5.000 Euro und beim Tagesgeldpocket bleiben es 100.000 Euro.
C24 Gratiskonto mit Tagesgeld-Pocket
Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.
Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut aktuellen Erhebungen sehr beliebt.
Gibt es heutzutage noch eine Alternative?
Für das reine Tagesgeld und ohne Boni inkl. deutscher Einlagensicherung? Klar. Bank of Scotland z. B. https://www.mobiflip.de/go/tagesgeld/
Danke dir. Bank of Scotland bietet leider „nur“ 2,5% Zinsen während die ING (habe dort eh ein Konto) 3,5% Zinsen bietet.
Die ING bietet doch keine 3,5 ohne Bedingungen oder Befristung? Bank of Scotland oder auch Ford Money sind Banken mit deutscher Einlagensicherung, die für jeden auch für Bestandskunden immer den aktuellen Zinssatz bieten. Diese sind also vergleichbar mit C24. Die ING ist das ausdrücklich nicht.
Halt entschuldige. Das war das Extra-Konto welches mit 3,5% Zinsen auffährt.
BMW Bank, 3 Prozent, aber nur für 50.000 Euro (Link: https://www.bmwbank.de/sparen-und-anlegen/online-tagesgeld/)
Bei den letzten Anpassungen gab es eine E-Mail. Jetzt habe ich keine erhalten.
In der letzten E-Mail, die du erhalten hast, stand die Anpassung zum 1. Dezember bereits mit drin.
Habe nochmal gesucht. Mail war vom 24.10. Hatte sie noch nicht gelesen. 😇
Sind einfach zu viele Mails die man bekommt…
Zum 1.1. mache ich das alles nicht mehr, weil knapp 20€ Zinsen für zB 10.000 sind jetzt auch nicht unbedingt existenziell
pro Monat
Bei 10.000€ sind es bei 2% etwa 16,67€ im ersten Monat. Danach durch Zinseszins jeden Monat etwas mehr.
Man wird sozusagen kurzfristig reich.