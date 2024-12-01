C24 Bank senkt ab heute die Zinsen

Die Zinsen für das C24 Girokonto und die Pockets werden zum 1. Dezember 2024 wie bereits angekündigt erneut gesenkt.

Kunden erhalten ab sofort 1,75 Prozent Zinsen p. a. auf das Girokonto und die Pockets, der Zinssatz für das Tagesgeld-Pocket bleibt unverändert bei 2 Prozent p. a. Die Anpassung folgt damit den jüngsten Veränderungen des EZB-Leitzinses.

Der Höchstbetrag des verzinsten Guthabens bleibt ebenfalls unverändert: Beim Girokonto sind es 50.000 Euro, bei den Pockets 5.000 Euro und beim Tagesgeldpocket bleiben es 100.000 Euro.

C24 Gratiskonto mit Tagesgeld-Pocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut aktuellen Erhebungen sehr beliebt.

