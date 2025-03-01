C24 Bank senkt ab sofort erneut die Zinsen
Die Zinsen für das C24 Girokonto und die Pockets werden ab dem heutigen 1. März 2025 gesenkt. Die Zinsen für das Tagesgeld bleiben unverändert.
Kunden erhalten demnach ab sofort nur noch 1,25 Prozent Zinsen p. a. auf das C24 Girokonto und die Pockets. Der Zinssatz für das C24 Tagesgeld-Pocket wird nicht angepasst und bleibt bei 1,5 % p. a. Auf das kürzlich gestartete C24 Festgeld gibt es dann bis zu 2,24 % p. a. Zinsen.
Die heutige Anpassung folgt damit den Veränderungen des EZB-Leitzinses von Ende Januar. Die Höhe des Zinssatzes ergibt sich bei der C24 Bank nämlich aus dem Zinssatz für die Einlagefazilität des Eurosystems der Europäischen Zentralbank (seit 30.01.2025: 2,75 %) abzüglich 1,50 Prozentpunkte. Bei jeder weiteren Anpassung erfolgt demnach wieder eine Zinssenkung.
Der Höchstbetrag des verzinsten Guthabens bleibt unverändert: Beim Girokonto sind es 50.000 Euro, bei den Pockets 5.000 Euro und beim Tagesgeldpocket bleiben es 100.000 Euro.
C24 bietet smartes Girokonto mit Tagesgeld-Pocket
Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.
Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut zahlreichen Erhebungen sehr beliebt.
Habe C24 getestet aber so ein grottiger Service. Nie wieder. Dir Karte wurde 3 mal nicht zugestellt, Überweisungen gehen verzögert raus und Lastschriften.
Kundenservice 0.
Nein danke. Dann zahle ich lieber 4.90 Euro bei einer Direkt oder Filialbank im Monat.
Ich habe das komplette Gegenteil erlebt. Wozu noch eine altbacken Filiale wenn man den kompletten Service in der App oder telefonisch haben kann.
Ich finde man sollte noch erwähnen, dass man sein Konto auch mit seinem Personalausweis eröffnen kann. Bisher ist das meine erste Bank wo das überhaupt angeboten wurde. Das ist wahrscheinlich das fortschrittlichste von allen.
Aber nur mit der eID Funktion. Mit dem normalen Ausweis funktioniert das nicht.
Gerade mit gratis Sofortüberweisungen frage ich mich warum ich dann mein Geld dort lagern soll und nicht bei einer Bank die mir mehr Zinsen bietet. Brauche ich es dann für den Zahlungsverkehr, ist es innerhalb von Sekunden auf dem C24 Konto.
Echtzeitüberweisung bietet aber noch nicht jede Bank. Wie z.b. ING oder Klarna. Und Sofortüberweisung ist ein Dienst der Klarna Bank. Nicht mit Echtzeitüberweisung verwechseln.
So mach ich es auch. Bei C24 habe ich Summe X, die für laufenden Kosten + spontane Ausgaben reicht und der Notgroschen liegt bei – aktuell – TR, wo es immerhin 2,75% gibt. Bei Bedarf wird das Geld schnell von A nach B überwiesen.
Aber auch mit den neuen Zinsen würde ich C24 trotzdem empfehlen. Die App ist gut und hat nützliche Features, alles funktioniert einfach, der Support ist gut und es gibt immerhin Zinsen. Da gibts schlimmere Anbieter die Geld fürs Konto wollen UND keine Zinsen zahlen.
Ich bin mit der C24 auch absolut zufrieden. Guter Service, gute Funktionen, alles funktioniert reibungslos, keinerlei Probleme.bein Zahlungsverkehr. Ich bin vor ca. 1 Jahr von der DKB gewechselt un bereue es keine Sekunde.