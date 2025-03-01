C24 Bank senkt ab sofort erneut die Zinsen

Die Zinsen für das C24 Girokonto und die Pockets werden ab dem heutigen 1. März 2025 gesenkt. Die Zinsen für das Tagesgeld bleiben unverändert.

Kunden erhalten demnach ab sofort nur noch 1,25 Prozent Zinsen p. a. auf das C24 Girokonto und die Pockets. Der Zinssatz für das C24 Tagesgeld-Pocket wird nicht angepasst und bleibt bei 1,5 % p. a. Auf das kürzlich gestartete C24 Festgeld gibt es dann bis zu 2,24 % p. a. Zinsen.

Die heutige Anpassung folgt damit den Veränderungen des EZB-Leitzinses von Ende Januar. Die Höhe des Zinssatzes ergibt sich bei der C24 Bank nämlich aus dem Zinssatz für die Einlagefazilität des Eurosystems der Europäischen Zentralbank (seit 30.01.2025: 2,75 %) abzüglich 1,50 Prozentpunkte. Bei jeder weiteren Anpassung erfolgt demnach wieder eine Zinssenkung.

Der Höchstbetrag des verzinsten Guthabens bleibt unverändert: Beim Girokonto sind es 50.000 Euro, bei den Pockets 5.000 Euro und beim Tagesgeldpocket bleiben es 100.000 Euro.

C24 bietet smartes Girokonto mit Tagesgeld-Pocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut zahlreichen Erhebungen sehr beliebt.

