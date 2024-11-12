Call of Duty: Die Kampagne für „Black Ops 6“ hinterlässt einen Wunsch

Vor ein paar Tagen fragte mich Activision, ob ich mir das neue Call of Duty etwas genauer anschauen möchte und ich habe zugesagt. Mich hat bei Black Ops 6 vor allem interessiert, ob man dazugelernt hat und wie gut die neue Kampagne ist.

Mich hat sie durchaus unterhalten und sie ist viel besser, als letztes Jahr. Ich fand sie auch besser, als in den Jahren davor. Einige Level (Zombie) wirkten etwas fehl am Platz, aber andere (Spionage) haben mir dafür echt gut gefallen. Und Black Ops 6 sieht richtig gut aus, ich habe es mir auch mit Patch auf der PS5 Pro angeschaut.

Und ja, ich habe zwar den Xbox Game Pass Ultimate und könnte es auch dort ohne weitere Kosten spielen, aber ich habe mich bewusst für die PS5 als Plattform für das Spiel entschieden (dazu bald mehr). Doch eine Sache würde ich hier ändern.

Call of Duty: Singleplayer und Multiplayer trennen

Ich spiele nur wenig Multiplayer, vor allem aber keine Shooter, das letzte Mal war mit CS 1.6 vor 20 Jahren. Doch die Kampagne ist zwar gut, unterhaltsam und auch abwechslungsreich, aber die Story etwas dünn und vor allem sehr schnell vorbei.

Im Schnitt ist die Kampagne laut Nutzern und anderen Medien etwa 8 Stunden lang, ich war sogar etwas schneller durch. Für ein so teures Spiel ist das dann doch recht kurz. Aber ich verstehe es auch, denn das Paket besteht noch aus dem sehr großen Multiplayer-Part und eigentlich ist die Kampagne eher das kleine Beiwerk.

Während sich die Kampagne in diesem Jahr nicht mehr wie ein DLC (was 2023 der Fall war) anfühlte, so fühlte sie sich auch nicht wie ein vollwertiges Spiel an. Und als es am Ende richtig an Fahrt aufnahm, war es plötzlich vorbei. Etwas mehr Tiefe und man hätte da für mich auch gerne noch 4-5 Stunden mehr herausholen können.

Daher würde ich langsam mal Kampagne und Multiplayer trennen. Dann könnte sich ein Team in Ruhe auf die von mir aus jährlichen Inhalte für Multiplayer fokussieren und ein anderes müsste nicht immer zum Stichtag eine Kampagne hinklatschen.

Ich vermute aber, dass auch Microsoft, genauso wie Activision davor, kein großes Interesse daran hat, denn die Cashcow ist der Multiplayer-Part. Was schade ist, da ich das neue Call of Duty so auf keinen Fall denen empfehle, die nur Singleplayer spielen. Es sei denn, ihr nutzt die Xbox, dann zockt sie einfach kurz im Abo durch.

Also, Black Ops 6 macht durchaus Spaß als Singleplayer-Spieler, ich wurde auch gut unterhalten und die Kampagne ist wieder deutlich besser, als in den letzten Jahren, aber sie bleibt das kleine Beiwerk des Spiels, das spürt man dennoch klar.