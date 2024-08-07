Carsharing: Klarna und Miles Mobility kooperieren

Das Zahlungsnetzwerk Klarna hat eine neue Partnerschaft mit der Miles Mobility GmbH, einem Carsharing-Anbieter in Deutschland, bekannt gegeben.

Die Zusammenarbeit folgt auf die jüngste Expansion von Klarna als Zahlungsanbieter für Uber und Uber Eats in den USA, Deutschland und Schweden. Mit dem Klarna Pay Now Service können Kunden ihre Fahrten mit Miles direkt bezahlen. Zusätzlich bietet eine monatliche Zahlungsoption den Miles-Kunden die Möglichkeit, alle Einkäufe in einer einzigen, zinsfreien Zahlung zu bündeln, die mit dem monatlichen Gehaltszyklus zusammenfällt.

Nach Kooperationen mit großen Reiseanbietern wie Airbnb und Expedia und der Integration mit Uber im April 2024 baut Klarna mit Miles seine Präsenz in der Mobilitätsbranche weiter aus. Mit mehreren tausend Buchungen pro Tag und einer wachsenden Nutzerzahl ist Miles ein idealer Partner, so das Unternehmen.

