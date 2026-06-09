Euro-Office 1.0 da: Europas Office-Revolution startet jetzt – inklusive Lizenzstreit

Das europäische Konsortium hinter Euro-Office veröffentlicht Version 1.0 seiner Open-Source-Office-Suite.

Euro-Office wird als europäische Alternative zu Office-Suiten positioniert und basiert auf einem Fork von OnlyOffice. Die Suite bietet Text-, Tabellen-, Präsentations- und PDF-Funktionen als Webanwendung sowie für Desktop und mobile Geräte. Die erste stabile Version ist in Nextcloud Hub 26 Spring integriert.

Stabiles Release mit Fokus auf Integration und Sicherheit

Beim ersten Release standen Stabilität und Sicherheit im Vordergrund. Laut Nextcloud-CEO Frank Karlitschek wurden Codebereinigung, Sicherheitsupdates und Integration in bestehende Systeme priorisiert. Als nächste Schritte gelten Desktop- und Mobile-Apps sowie Unterstützung offener Standards wie ODF.

Die Veröffentlichung wird von einem Lizenzstreit begleitet. OnlyOffice wirft den Initiatoren Verstöße gegen AGPLv3 vor, insbesondere wegen entfernter Zusatzbedingungen zu Logos und Marken. Die Free Software Foundation sieht diese Einschränkungen als unzulässig und bestätigt, dass sie entfernt werden dürfen.

Ich sehe darin eine typische Spannung zwischen offenen Lizenzen und Markeninteressen, wie sie bei Forks häufig auftritt und die die weitere Entwicklung des Projekts beeinflussen kann. Sollte es hierzu in Zukunft relevante Neuigkeiten geben, werden wir das Thema noch einmal aufgreifen.

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